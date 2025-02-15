Ещё два банка Беларуси подняли ставки по вкладам в рублях. Где выросли сразу на 3,8%?

Опубликовано: 15.02.2025 10:26 , Обновлено: 15.02.2025

Сразу два белорусских банка — "Белагропромбанк" и "Банк Дабрабыт" подняли ставки по депозитам в национальной валюте, где доходность одного из них выросла на 3,8%. Кроме того, «СберБанк» обновил линейку кредитов на покупку авто и пересмотрел условия для ряда потребительских программ.

Так, по рублёвому вкладу от “Белагропромбанка” «Плюс к стабильности в BYN» ставка выросла на 0,6 процентного пункта до 14,6% годовых для варианта со сроком размещения средств на 370 дней.

Что касается “Банка Дабрабыт”, то доходность депозитов «Хуткі» и «Хуткі онлайн» в рублях увеличились сразу на 3,8 процентного пункта до 12,8% и 13,3% годовых, если размещать средства на 7 и 9 месяцев соответственно, передал Интернет-портал Myfin.

Где ещё выросли ставки?

“Банк Решение” также поднял ставки по некоторым депозитам в рублях. В зависимости от срока размещения денежных средств доходность вкладов теперь составляет до 12,6%. Впрочем, по одному из них финучреждение и вовсе повысило проценты в полтора раза.

В пресс-службе «Банка Решение» [link href=“https://rbank.by/news/vremya_rasti_novye_stavki_po_vkladam/” target=“_blank” rel=“noopener”] заявили [/link], что с 7 февраля вкладчиков ждут «приятные изменения», если те согласятся «приумножить свой капитал». Так, речь идёт о повышении ставок по трём депозитам: «Формула успеха», «Online решение», «Online решение NEW» и «Почтенный».

Проценты по программам «Формула успеха» и «Online-решение» в рублях выросли следующим образом:

на 2,9 п.п. до 9,5% годовых для варианта со сроком размещения 35 дней (ранее было 6,6%);

на 1,6 п.п. до 10,2% годовых для варианта со сроком размещения 2 месяца;

на 1,1 п.п. до 11,5% годовых для варианта со сроком размещения 3 месяца;

на 0,45 п.п. до 12,55% годовых для варианта со сроком размещения 5 месяцев;

на 0,4 п.п. до 12,6% годовых для варианта со сроком размещения 7 месяцев.

По рублёвому вкладу «Online-решение NEW» ставки также увеличились:

на 1,6 п.п. до 10,2% годовых для варианта со сроком размещения 2 месяца;

на 1,1 п.п. до 11,5% годовых для варианта со сроком размещения 3 месяца;

на 0,45 п.п. до 12,55% годовых для варианта со сроком размещения 5 месяцев;

на 0,4 п.п. до 12,6% годовых для варианта со сроком размещения 7 месяцев.

По вкладу «Почтенный» в национальной валюте ставки повысились следующим образом:

на 0,45 п.п. до 12,55% годовых для варианта со сроком размещения 5 месяцев;

на 0,4 п.п. до 12,6% годовых для варианта со сроком размещения 7 месяцев.

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А что с кредитами?

Что касается кредитов, “СберБанк” увеличил сумму по потребительской программе «Просто в Online». Если раньше возможный максимум составлял 70 тысяч белорусских рублей, то теперь — 90.

По ещё одному потребкредиту «Купи со СберБанком! (на товары отечественного производства)» продолжительность грейс-периода сократилась с 5 до 3 месяцев, а действующая по его окончании ставка выросла на 0,51 п.п. до 17,71% годовых. Кроме того, банк представил новый автокредит «Форсаж со Сбером» со следующими условиями:

срок кредитования – до 10 лет;

основная ставка – 17,71% годовых;

грейс-период – первые 4 месяца;

ставка грейс-периода – 16% годовых;

максимальная сумма – до 300 тысяч рублей.

Также с 14 февраля для белорусов стал доступен кредит «Форсаж со Сбером (Партнёры)»:

срок кредитования – до 10 лет;

основная ставка – 17,71% годовых;

грейс-период – первые 12 месяцев;

ставка грейс-периода – 11,5% годовых;

максимальная сумма – до 300 тысяч рублей.

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