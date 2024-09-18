Ещё два банка Беларуси подняли проценты по кредитам на жильё. А где "самая приятная" ставка?

Опубликовано: 18.09.2024 13:09 , Обновлено: 18.09.2024

Ещё два белорусских банка — "Белагропромбанк" и "Технобанк" подняли ставки по кредитам на недвижимость. Напомним, ранее аналогичное решение приняли в "Беларусбанке" и "Белинвестбанке", увеличив проценты до 16 и 15,99 годовых.

Так, «Белагропромбанк» увеличил ставки по программам «На строительство жилья», «Рефинансирование кредитов на недвижимость» и «На приобретение жилья и незавершенного строения». Отныне первые 180 дней ставка составит 14,25% годовых, а дальше — 17%. Вслед за “Белагропромбанком” подтянулся и «Технобанк», повысив проценты по кредитным программам «Милый дом» и «Я построю Милый дом» до 16,4% годовых.

[info_b]Напомним, чуть раньше это сделали в “Беларусбанке” и “Белинвестбанке”. Первый поднял процентную ставку по «Ипотеке экспресс» до 16% годовых, а второй — до 15,99%. Что касается банка “БелВЭБ”, там данный показатель составляет 17,71%.[/info_b]

Где “самая приятная” ставка?

Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская отметила, что на сегодняшний день “самые приятные” проценты наблюдаются у “ТК Банка” — 14,5%. Также, по её словам, есть ещё “терпимые ставки на строительство” (15% с госзастройщиками и 15,4% — со всеми от “Беларусбанка”) и по партнёрским программам (самое дешёвое «итого» предложение – у “МТБанка” на “Северный Берег” — 30 лет под 14,08% годовых).

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