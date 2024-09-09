Беларусбанк повысил ставки по 13 кредитам, в том числе на жилье и покупку авто. Как выросли?

Опубликовано: 09.09.2024 19:22 , Обновлено: 09.09.2024

Беларусбанк 9 сентября повысил ставки по кредитам для физических лиц. Так, среди прочего подняли ставку по программе "Ипотека Экспресс". Предыдущее повышение было в июне 2024 года.

Новая ставка по кредиту «Ипотека Экспресс» на приобретение жилья составила 16% годовых. Напомним, ранее он был доступен на общих основаниях по ставке 15% .

Скриншот: belarusbank.by

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий ставка по программе “Ипотека Экспресс” осталась прежней - 12,5% годовых.

[info_b]К последним относятся белорусы, которые состоят на учете по улучшению жилищных условий. Чтобы взять кредит под 12,5%, им нужно предоставить соответствующую справку, выданную местным исполкомом, администрацией района, организацией по месту работы, службы или сельскохозяйственной организацией.[/info_b]

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Как отметил портал Myfin, также на 1% выросли ставки по следующим кредитам Беларусбанка:

«На потребительские нужды до 5 лет» и «На потребительские нужды до 5 лет без поручителей» – до 15,2% (минимальная ставка), 15,9% (максимальная ставка) и 15,5% (ставка грейс-периода) годовых. «Партнер Online» – до 7%, 9% и 10% для вариантов со сроком кредитования 7-9, 10-12 и 13-24 месяцев соответственно. «Для участников Клуба «Леди» – до 15% годовых (при оформлении оффлайн, в случае онлайн - 14,3%). «Удачное обновление (рефинансирование)» – до 15,9%. «Рефинансирование ипотеки» – до 15,4%. «Лёгка ехаць» – до 15,75% годовых (ставка по окончании грейс-периода). «На приобретение автомобиля» – до 15,9% (ставка по окончании грейс-периода) и 14,5% (ставка грейс-периода). «На приобретение электромобиля» – до 14% (ставка по окончании грейс-периода) и 13% (ставка грейс-периода) годовых. «На приобретение жилья» – до 15,4%. «Время строить» – до 15% годовых (ставка по окончании грейс-периода). «Стройдом» – до 15,4% годовых (общие условия).

В пресс-службе Беларусбанка отметили, что по кредиту “На родныя тавары” ставка осталась без изменений - 4%.

[info_b]Ознакомиться подробно с условиями кредитов Беларусбанка можно здесь (потребительские) и здесь (недвижимость). [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Беларусбанк в августе 2024 года изменил условия выдачи кредита на жилье «Ипотека Экспресс», в частности ввел территориальный принцип. Это значит, что если раньше можно было, например, стоять на очереди в Гомеле, Скиделе или Житковичах и при этом покупать квартиру в кредит по сниженной ставке в 12,5% в Минске, то теперь так сделать нельзя.

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