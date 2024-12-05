Беларусбанк снизил ставку по кредитам на строительство жилья в малых городах. На сколько?

Опубликовано: 05.12.2024 18:20 , Обновлено: 05.12.2024

Беларусбанк 5 декабря объявил о том, что их кредит на возведение или реконструкцию жилья для жителей малых городов Беларуси (с численностью жителей до 20 тыс. человек) начали выдавать по сниженной процентной ставке. По сравнению с кредитами для других категорий граждан, для них ставка будет на 3,9 процентных пункта ниже.

Как сообщили в Беларусбанке, те, кто постоянно живёт и работает в населенных пунктах с численностью жителей до 20 тыс. человек, теперь могут рассчитывать на кредит под 12,5% годовых . Стандартная ставка для всех остальных белорусов на сегодняшний день составляет 16,4%. Чуть меньше - 16% годовых - по кредиту платят те, кто заключил договор на строительство с государственными заказчиками или застройщиками.

Отметим, что на пониженную ставку в 12,5% также могут рассчитывать те граждане, которые строят (или проводят реконструкцию) одноквартирный жилой дом или жильё в блокированном жилом доме с использованием материалов, изделий и конструкций белорусского производства. При этом работы должны выполняться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, официально зарегистрированными в Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 3 декабря сразу два белорусских банка повысили процентные ставки по некотоырм кредитам на покупку или строительство жилья:

ставка по ипотечным кредитам Беларусбанка выросла с 16% до 17%,

ставка по кредиту на недвижимость Белинвестбанка выросла с 15,99% до 17,71%.

Белорусские банки подняли ставки по кредитам на жилье. На сколько?