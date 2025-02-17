Еще один белорусский банк запустил мгновенные переводы в Россию по номеру телефона. Какая комиссия и лимит?

Опубликовано: 17.02.2025 15:33 , Обновлено: 17.02.2025

Белгазпромбанк сообщил, что его клиентам теперь доступны переводы в Россию по системе мгновенных платежей (СМП). В пресс-службе финучреждения рассказали, как это можно сделать, какие лимиты на переводы и комиссия.

По [link href=“https://belgazprombank.by/about/press_centr/novosti_banka/2025/denezhnye-perevody-mgnovenno-vot-eto-servis/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Белгазпромбанка, услуга доступна владельцам текущих и базовых счетов, использующих мобильное приложение BGPB mobile. Для совершения операции нужно знать номер телефона получателя денег и название банка, где у него открыт счет.

[info_b]СМП – платежный сервис, оператор которого - автоматизированная система межбанковских расчетов Национального банка Беларуси. Сервис позволяет физлицам в режиме 24/7 переводить деньги, зная только наименование банка и номер мобильного телефона получателя. Перевод можно отправить в банки Беларуси и России.[/info_b]

“Работа в системе мгновенных переводов осуществляется в разделе «Перевод СМП» мобильного приложения BGPB mobile в режиме, приближенном к реальному времени”, - рассказали в пресс-службе банка. Там же, в мобильном приложении, можно подключить сервис получения переводов СМП, в том числе и за пределами Беларуси. И это обязательно нужно сделать.

[info_b]Подробнее о подключении сервиса можно почитать [link href=“https://belgazprombank.by/personal_banking/perevesti_dengi/sistema-mgnovennykh-platezhey/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Минимально таким способом можно перевести 5 белорусских рублей или 170 российских. Суточный лимит перевода зависит от того, где открыт счет получателя:

если в банках Беларуси, то лимит составит 500 белорусских рублей,

если за пределами РБ, то 400.

При этом, как рассказали в Белгазпромбанке, в течение четырех суток за пределы Беларуси можно перевести не больше 600 белорусских рублей.

А стоимость перевода по СМП, или, проще говоря, комиссия, составит 1,5% от суммы. Но минимум - 5 рублей.

Переводы по СМП в других банках

Ранее Telegraf.news писал, что в ноябре 2023 года Беларусбанк подключился к СМП, позволяющей переводить деньги в Россию. “Воспользоваться сервисом в качестве отправителя и получателя могут все клиенты банка — пользователи интернет-банкинга, имеющие текущий счет без использования банковской платежной карточки”, - рассказали тогда в пресс-службе финучреждения.

Беларусбанк предложил переводить деньги за границу по номеру телефона. Но есть нюанс

А в октябре 2024 года к СМП присоединился и Белорусский народный банк. Для того, чтобы воспользоваться новой услугой и перевести деньги в мобильном приложении BNB-Bank знакомому, другу или родственнику на карту другого белорусского банка, нужно знать номер его мобильного телефона и название финучреждения, где открыт счет получателя.

Ещё один белорусский банк объявил о запуске сервиса мгновенных платежей. Какая комиссия за перевод?