Ещё один белорусский банк объявил о запуске сервиса мгновенных платежей. Какая комиссия за перевод?

Опубликовано: 15.10.2024 15:44 , Обновлено: 15.10.2024

Белорусский народный банк запустил сервис мгновенных платежей, благодаря которому можно совершать переводы в мобильном приложении клиентам разных банков Беларуси. Кроме того, в финучреждении сообщили, что снизили комиссию: теперь она составит 1% от суммы, но не менее 1 белорусского рубля.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой и перевести деньги в мобильном приложении BNB-Bank знакомому, другу или родственнику на карту другого белорусского банка, нужно знать номер его мобильного телефона и название финучреждения, где открыт счёт получателя. Это может быть “Беларусбанк”, “Приорбанк”, “Альфа-Банк”, “СберБанк” и т.д.

Кроме того, “БНБ-Банк” не только снизил комиссию за отправку денег (1% от суммы), но и установил лимиты на исходящие переводы. Другими словами, с 16 октября клиенты банка могут перевести за раз не более 500 белорусских рублей, а в сутки — не более 2 тысяч рублей.

А что у других?

К слову, ранее о внедрении СМП — системы мгновенных платежей — сообщили и в “Беларусбанке”. В июле там увеличили максимальную сумму одного платежа (на сегодняшний день она составляет 300 рублей) и лимит на количество переводов в сутки — не более 1000 белорусских рублей. А вот комиссия за такого рода перевод выше, чем, например, в “БНБ-Банке” — 1,5% от суммы.

Если переводить деньги подобным образом через другие банки, размер комиссионного вознаграждения может отличаться. Например, в «Альфа-Банке» придётся заплатить минимум 3,5 белорусских рубля, в «Приорбанке» — 1,2% от перечисляемой суммы (не менее 1 рубля). Размер комиссии в «СберБанке» составляет 1,3% (минимум 3 рубля), а в «Технобанке» — минимум 5 белорусских рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе белорусского “Альфа-Банка” рассказали о новой опции, которая заключается в возможности положить деньги на счёт без использования платёжной карты. Более того, в финучреждении обратили внимание, что отныне подобным образом можно гасить кредиты — также без обращения в отделение.

Один из банков Беларуси разрешил пополнять карту наличными без самой карты. Это как?