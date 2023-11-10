Беларусбанк предложил переводить деньги за границу по номеру телефона. Но есть нюанс

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Опубликовано: 10.11.2023 14:51 , Обновлено: 10.11.2023

Крупнейший банк в Беларуси "Беларусбанк" сообщил, что с 10 ноября подключился к системе мгновенных платежей Нацбанка Беларуси(СМП), которая позволяет переводить деньги только в Российскую Федерацию. Для осуществления перевода достаточно знать номер телефона и название банка получателя.

“Воспользоваться сервисом в качестве отправителя и получателя могут все клиенты банка — пользователи Интернет-банкинга, имеющие текущий счет без использования банковской платежной карточки. Чтобы стать получателем денежных средств, необходимо проверить наличие в Интернет-банкинге связки между текущим счетом и мобильным телефоном”, - уточнили в банке.

Там рассказали, что для привязки своего номера телефона к СМП, нужно в Интернет-банкинге во вкладке «Платежи и переводы» выбрать «Мгновенный платеж», в меню выбрать «Регистрация СМП» и нажать «Зарегистрировать счет». Там указать свой номер телефона и ввести код, который должен прийти в СМС.

В банке рассказали, что деньги поступят получателю в режиме времени, “приближенному к реальному”. А вознаграждение банку составит 1,5% от суммы, минимум 1 белорусский рубль.

Ранее Телеграф сообщил, что с начала 2023 года австрийская корпорация Raiffeisen Bank International (RBI) закрыла уже 13 подразделений своей “дочки”, “Приорбанка”, в Беларуси. Это следует из открытой финансовой отчетности RBI за III квартал. Посмотрели, как финансовые аналитики корпорации оценивают перспективы ведения бизнеса в стране в ближайшем будущем.

«Приорбанк» за год закрыл 13 офисов в Беларуси. Что будет дальше?