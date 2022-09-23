В ЕС предложили ввести санкции против белорусского IT

Опубликовано: 23.09.2022 09:55 , Обновлено: 03.10.2022

Польша и страны Балтии предложили, чтобы в новый пакет санкций Евросоюза против России, вошли аналогичные ограничения и против Беларуси. Они могут затронуть в том числе IT-сферу. Об этом сообщило издание Financial Times 23 сентября.

В материале сказано, что в новый пакет антироссийских санкций могут войти ограничения в российской сфере информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Какие именно, там не уточнили.

Тем временем, Польша, Литва, Латвия и Эстония предложили отключить еще несколько банков от SWIFT, а также запретить импорт алмазов.

Кроме того эти, страны выступили за то, чтобы санкции, в том числе в сфере информационных услуг, коснулись и Беларуси.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС во время экстренного совещания в Нью-Йорке из-за мобилизации в РФ договорились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия Украине.

СМИ писали, что в новый пакет войдут ограничения цен на российскую нефть и персональные санкции.

Еврокомиссия может озвучить предложения по санкциям уже на следующей неделе. Пакет могут принять в середине октября.

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