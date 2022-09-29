ЕС решил ввести санкции против Расторгуева, Дугина и российской туалетной бумаги — Politico

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Опубликовано: 29.09.2022 08:59 , Обновлено: 03.10.2022

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 28 сентября заявила, что новые «кусачие» санкций против России «в принципе» одобрили все страны Евросоюза. По ее словам, они «заставят Кремль заплатить». Издание Politico узнало, что внесли в новый пакет ограничений.

Санкции в ЕС связали с объявленной в РФ «частичной мобилизацией», «референдумами» на подконтрольных Москве территориях в Украине, а также с угрозами ядерным оружием.

Фон дер Ляйнен назвала новые санкции «кусачими» и заявила:

«Россия вывела вторжение на Украину на новый уровень. И мы полны решимости заставить Кремль заплатить цену за эту дальнейшую эскалацию».

https://twitter.com/vonderleyen/status/1575123480378474498

По словам главы ЕК, в новый пакет все же должен войти, среди прочего, потолок цен на российскую нефть. Это мера предполагает, что страны установят цены ниже текущей рыночной, но выше себестоимости добычи в России.

Фон дер Ляйнен добавила, что в пакет также вошли персональные санкции, запреты на экспорт в Россию «дополнительных авиационных товаров, электронных компонентов» и «определенных химических веществ».

Санкции против Расторгуева и Дугина, отказ от импорта туалетной бумаги

Издание Politico узнало, какие ограничения против РФ собирается ввести ЕС.

Так, под персональные санкции вероятно, попадут:

лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев;

философ Александр Дугин;

президент концерна «Калашников» Алан Лушников;

люди, причастные к организации «референдумов о присоединении к России» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и подконтрольных Москве территорий Херсонской и Запорожской областей.

Также ЕС намерен ввести запрет на экспорт полупроводников, самолетов и конкретных химических веществ, имеющих решающее значение для вооруженных сил России.

В список запрещенных к ввозу в ЕС попали и обычные предметы. Например, косметика, средства для макияжа, бритвенные принадлежности, дезодоранты, мыло, зубная нить и даже туалетная бумага.

Кроме того, в документе прописан запрет на оказание европейцами архитектурных и инженерных услуг россиянам и выдачу россиянам юридических или ИТ-консультаций.

А что с санкциями против Беларуси?

Напомним, что Польша и страны Балтии предложили, чтобы в новый пакет санкций Евросоюза против России, вошли аналогичные ограничения и против Беларуси. Как писали СМИ, они могли затронуть в том числе IT-сферу.

Однако пока ни Урсула фон дер Ляйнен, ни Politico не упомянули, что в новый пакет антироссийских санкций, войдут и ограничения против белорусских сфер.

В ЕС предложили ввести санкции против белорусского IT