ЕРИП предупредила о 6-часовых работах в системе. Когда белорусам будут недоступны многие платежи?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.02.2025 16:16 , Обновлено: 03.03.2025

Пресс-служба системы Единого расчётного информационного пространства (система ЕРИП) предупредила жителей Беларуси о технологических работах, которые запланированы в ночь на 1 марта. Ожидается, что на протяжении шести часов будут недоступны многие платежи, в том числе оплата ЖКУ.

В пресс-службе ЕРИП сообщили, что в субботу, 1 марта, с 01:00 до 07:00 будет недоступен приём платежей общей продолжительностью до 6 часов. Ожидается, что это коснётся оплаты многих услуг, которые осуществляются посредством ЕРИП. Сюда, например, относятся оплата ЖКУ, покупка проездных билетов, денежные переводы и т.д.

Кроме того, о подобных сбоях предупредил ОАО «Банковский процессинговый центр». Планируется, что на протяжении 6 часов клиенты не смогут воспользоваться банкоматами и другими устройствами самообслуживания, которые подключены к БПЦ. Так, в ночь на 1 марта, а точнее с 00:00 до 06:00, на сетевом оборудовании Центра будут проводиться технологические работы.

Речь идёт о сбоях, которые могут наблюдаться в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживаемых банками, подключёнными к аппаратно-программному комплексу Центра, а именно:

«Беларусбанке»,

«Белагропромбанке»,

«Паритетбанке»,

«БСБ Банке»,

«Банке Решение»,

«Цептер Банке»,

«Белинвестбанке»,

«СберБанке».

Ранее Telegraf.news писал, что с 24 февраля клиенты «Приорбанка» получили возможность снимать наличные денежные средства со своих кредитных карт. Причём сделать это можно не только в кассе банка, но и в банкоматах (в том числе принадлежащих другим финансовым учреждениям), а также в отделениях «Белпочты».

Один из банков разрешил белорусам снимать наличные с кредитных карт. Где можно получить без комиссии?

Также мы рассказывали, что ещё два белорусских банка попали под экономические санкции Европейского союза. Ограничения для них предусмотрены в рамках 16-го пакета санкций ЕС против России, принятого 24 февраля.

ЕС ввёл санкции против «Белгазпромбанка». Что это значит и какой ещё белорусский банк пострадал?