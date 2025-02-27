ЕРИП предупредила о 6-часовых работах в системе. Когда белорусам будут недоступны многие платежи?
Пресс-служба системы Единого расчётного информационного пространства (система ЕРИП) предупредила жителей Беларуси о технологических работах, которые запланированы в ночь на 1 марта. Ожидается, что на протяжении шести часов будут недоступны многие платежи, в том числе оплата ЖКУ.
В пресс-службе ЕРИП сообщили, что в субботу, 1 марта, с 01:00 до 07:00 будет недоступен приём платежей общей продолжительностью до 6 часов. Ожидается, что это коснётся оплаты многих услуг, которые осуществляются посредством ЕРИП. Сюда, например, относятся оплата ЖКУ, покупка проездных билетов, денежные переводы и т.д.
Кроме того, о подобных сбоях предупредил ОАО «Банковский процессинговый центр». Планируется, что на протяжении 6 часов клиенты не смогут воспользоваться банкоматами и другими устройствами самообслуживания, которые подключены к БПЦ. Так, в ночь на 1 марта, а точнее с 00:00 до 06:00, на сетевом оборудовании Центра будут проводиться технологические работы.
Речь идёт о сбоях, которые могут наблюдаться в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживаемых банками, подключёнными к аппаратно-программному комплексу Центра, а именно:
- «Беларусбанке»,
- «Белагропромбанке»,
- «Паритетбанке»,
- «БСБ Банке»,
- «Банке Решение»,
- «Цептер Банке»,
- «Белинвестбанке»,
- «СберБанке».
Ранее Telegraf.news писал, что с 24 февраля клиенты «Приорбанка» получили возможность снимать наличные денежные средства со своих кредитных карт. Причём сделать это можно не только в кассе банка, но и в банкоматах (в том числе принадлежащих другим финансовым учреждениям), а также в отделениях «Белпочты».
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Также мы рассказывали, что ещё два белорусских банка попали под экономические санкции Европейского союза. Ограничения для них предусмотрены в рамках 16-го пакета санкций ЕС против России, принятого 24 февраля.
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