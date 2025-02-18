Один из банков разрешил белорусам снимать наличные с кредитных карт. Где можно получить без комиссии?

Опубликовано: 18.02.2025 11:18 , Обновлено: 18.02.2025

Белорусский "Приорбанк" 18 февраля сообщил о том, что в скором времени их клиенты получат возможность снимать наличные денежные средства со своих кредитных карточек. Причём сделать это можно будет не только в кассе банка, но и в банкоматах (в том числе принадлежащих другим финансовым учреждениям), а также в отделениях Белпочты.

Новую услугу пообещали запустить с 24 февраля 2025 года. На снятие наличных с кредитки без взимания комиссии будет установлен лимит в 1000 рублей в день. Если же вам потребуется снять сразу большую сумму, придётся заплатить комиссию: и в банкоматах и кассах Приорбанка, и в отделениях Белпочты она составит 3% от суммы (но не менее 5 рублей).

Комиссия предусмотрена и для снятия наличных через кассы и банкоматы других банков:

для снятия рублей - 3% (но не менее 5 рублей),

для иностранной валюты — 3% (но не менее 7 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказал, почему банки, работающие в Беларуси, в декабре прошлого года начали поголовно вводить лимиты на снятие наличных по иностранным картам. Оказалось, что это напрямую связано с одним решением Национального банка Беларуси.

Нацбанк объяснил, почему белорусские банки начали массово вводить лимиты на снятие наличных по иностранным картам