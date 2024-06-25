ЕРИП объявила техработы в системе "Расчет-ЖКУ". Когда белорусы не смогут оплатить "коммуналку" онлайн?

Опубликовано: 25.06.2024 20:19 , Обновлено: 25.06.2024

Единая расчетная информационная портативная система (ЕРИП) сообщила на своем сайте о "регламентных работах" в автоматизированной информационной системе (АИС) "Расчет-ЖКУ". Именно через нее белорусы в интернет-банкинге и мобильных приложениях оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

Так, работы запланировали провести с 22:00 26 июня по 08:00 27 июня . Все для установки обновлений.

На сайте ЕРИП отметили, что в это время доступ к системе ограничат, а запущенные там процессы завершат принудительно.

Ранее Telegraf.news пояснял, почему при плановом отключении горячей воды важно перекрыть стояк, который подает ее. “Жильцы пользуются несуществующей услугой», — отметили в ЖКХ Минска.

«Прибор «не знает» — В ЖКХ Минска пояснили, почему важно перекрыть стояк с горячей водой при ее отключении

Также мы публиковали график отключения горячей воды в июле в столице со списком адресов. В Мингорисполкоме пообещали, что в этом году сроки ремонтных работ сократят.

Время пришло. Коммунальщики Минска опубликовали график отключения горячей воды в июле