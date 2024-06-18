Время пришло. Коммунальщики Минска опубликовали график отключения горячей воды в июле

Опубликовано: 18.06.2024 21:12 , Обновлено: 27.03.2025

Предприятие "Минсккоммунтеплосеть" опубликовало график отключения горячей воды на июль. Так, первыми с отсутствием "тёпленькой" некоторые минчане столкнутся сразу после Дня Независимости, 4 июля. При этом в Мингорисполкоме пообещали, что в этом году сроки ремонтных работ станут меньше.

Так, генеральный директор РУП «Минскэнерго» Павел Горудко отметил, что продолжительность отключения горячего водоснабжения в столице уже стала на порядок меньше: если в 2020 году показатель составлял в среднем 13,4 суток, то в 2023 году — 10,3. Теперь же белорусские власти пообещали, что греть тазики и кастрюли минчанам придётся не более 10 дней, [link href=“https://www.belta.by/regions/view/period-otkljuchenija-gorjachej-vody-v-minske-sokratjat-do-10-dnej-635170-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство «БелТА».

В свою очередь на предприятии “Минсккоммунтеплосеть” отметили: при обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру по телефону 272-78-88 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

С 4 июля горячее водоснабжение пообещали отключить по следующим адресам:

2-ой пер. Багратиона 28, 30, 32;

Авангардная 43, 45, 46, 47, 48А, 49, 51, 52, 52А, 54;

Багратиона 69, 71, 73, 73А;

Запорожская 22, 24А, 26, 32, 34, 36, 38, 40;

Л. Беды 39;

Менделеева 4, 6, 8, 10, 10А, 12;

Уральская 8а, 10А;

Филимонова 3, 3 к.2, 5 к.1, 7, 7А, 10, 14 (2, 3 секции);

Фроликова 19, 21, 23, 23А, 25.

В период с 8 июля “тёпленькая” перестанет поступать у потребителей по адресам:

2-й Измайловский пер. 13;

3-й пер. Можайского 11;

аг. Ждановичи, ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»: лечебно-диагностический корпус, хозяйственный блок и патологоанатомический корпус;

Неждановой 36.

С 9 июля горячую воду запланировали отключить по улицам:

50 лет Победы 20, 22;

Бельского 24, 26;

Беляева 3, 4, 9, 10, 21, 25;

Будённого 6;

В/ч 04104;

Водолажского 4, 5, 6, 6А, 8, 8А, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А;

Героев 120-й дивизии 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27А, 29, 33;

Е. Полоцкой 1, 3, 4, 5;

Курсанта Гвишиани 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Матусевича 38, 40, 42, 44, 44Б, 46;

Одоевского 70;

Орловская 76;

Основателей 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

П.Глебки 11, 15А;

Плеханова 46, 48;

Пономарева 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4А, 5, 6, 7, 9А, 11, 11Б, 12, 13;

Почтовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

пр. Рокоссовского 27, 46, 48, 50, 52 к.1, 54 к.1, 56, 58 к.1, 60 к.1, 62, 64, 74, 76, 78, 80;

Притыцкого 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59;

пр-т Независимости 186, 196, 198, 202 к.1-2;

пр-т Победителей 12;

Рогачевская 1а, 10, 10А, 10Б, 10В, 10Д;

Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Стариновская 3, 5, 7, 11, 13, 15 ,17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37;

Стрелковая 11Б;

Щербакова 1;

Я. Райниса 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д.

[info_b]С полным списком адресов можно ознакомиться сайте предприятия «Минскоммунтеплосеть», то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Брестском городском ЖКХ рассказали, когда и в какое время можно делать ремонт в квартире многоэтажного дома без последствий. Если не соблюдать установленные законом правила, соседи имеют полное право пожаловаться в милицию, где белорусов привлекут за нарушение порядка пользования жилыми помещениями и выпишут штраф.

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