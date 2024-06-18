Время пришло. Коммунальщики Минска опубликовали график отключения горячей воды в июле
Предприятие "Минсккоммунтеплосеть" опубликовало график отключения горячей воды на июль. Так, первыми с отсутствием "тёпленькой" некоторые минчане столкнутся сразу после Дня Независимости, 4 июля. При этом в Мингорисполкоме пообещали, что в этом году сроки ремонтных работ станут меньше.
Так, генеральный директор РУП «Минскэнерго» Павел Горудко отметил, что продолжительность отключения горячего водоснабжения в столице уже стала на порядок меньше: если в 2020 году показатель составлял в среднем 13,4 суток, то в 2023 году — 10,3. Теперь же белорусские власти пообещали, что греть тазики и кастрюли минчанам придётся не более 10 дней, [link href=“https://www.belta.by/regions/view/period-otkljuchenija-gorjachej-vody-v-minske-sokratjat-do-10-dnej-635170-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство «БелТА».
В свою очередь на предприятии “Минсккоммунтеплосеть” отметили: при обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру по телефону 272-78-88 или в ближайшие КУП «ЖЭУ».
С 4 июля горячее водоснабжение пообещали отключить по следующим адресам:
- 2-ой пер. Багратиона 28, 30, 32;
- Авангардная 43, 45, 46, 47, 48А, 49, 51, 52, 52А, 54;
- Багратиона 69, 71, 73, 73А;
- Запорожская 22, 24А, 26, 32, 34, 36, 38, 40;
- Л. Беды 39;
- Менделеева 4, 6, 8, 10, 10А, 12;
- Уральская 8а, 10А;
- Филимонова 3, 3 к.2, 5 к.1, 7, 7А, 10, 14 (2, 3 секции);
- Фроликова 19, 21, 23, 23А, 25.
В период с 8 июля “тёпленькая” перестанет поступать у потребителей по адресам:
- 2-й Измайловский пер. 13;
- 3-й пер. Можайского 11;
- аг. Ждановичи, ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»: лечебно-диагностический корпус, хозяйственный блок и патологоанатомический корпус;
- Неждановой 36.
С 9 июля горячую воду запланировали отключить по улицам:
- 50 лет Победы 20, 22;
- Бельского 24, 26;
- Беляева 3, 4, 9, 10, 21, 25;
- Будённого 6;
- В/ч 04104;
- Водолажского 4, 5, 6, 6А, 8, 8А, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А;
- Героев 120-й дивизии 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27А, 29, 33;
- Е. Полоцкой 1, 3, 4, 5;
- Курсанта Гвишиани 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
- Матусевича 38, 40, 42, 44, 44Б, 46;
- Одоевского 70;
- Орловская 76;
- Основателей 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- П.Глебки 11, 15А;
- Плеханова 46, 48;
- Пономарева 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4А, 5, 6, 7, 9А, 11, 11Б, 12, 13;
- Почтовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- пр. Рокоссовского 27, 46, 48, 50, 52 к.1, 54 к.1, 56, 58 к.1, 60 к.1, 62, 64, 74, 76, 78, 80;
- Притыцкого 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59;
- пр-т Независимости 186, 196, 198, 202 к.1-2;
- пр-т Победителей 12;
- Рогачевская 1а, 10, 10А, 10Б, 10В, 10Д;
- Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
- Стариновская 3, 5, 7, 11, 13, 15 ,17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37;
- Стрелковая 11Б;
- Щербакова 1;
- Я. Райниса 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д.
[info_b]С полным списком адресов можно ознакомиться сайте предприятия «Минскоммунтеплосеть», то есть здесь.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что в Брестском городском ЖКХ рассказали, когда и в какое время можно делать ремонт в квартире многоэтажного дома без последствий. Если не соблюдать установленные законом правила, соседи имеют полное право пожаловаться в милицию, где белорусов привлекут за нарушение порядка пользования жилыми помещениями и выпишут штраф.
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