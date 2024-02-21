В Беларуси появился конкурент Wildberries и Ozon

Опубликовано: 21.02.2024 10:15 , Обновлено: 21.02.2024

На сайте Emall появилась информация, что со среды, 21 февраля, началась работа в новом формате. Теперь emall – это не только интернет-магазин, но и торговая площадка, на которой могут продавать свои товары разные продавцы. «В Беларуси появился еще один крупный маркетплейс – Emall. Его запустил «Интернет-магазин Евроопт» на базе известного онлайн-дискаунтера. На площадке могут торговать все белорусские юрлица и ИП, самостоятельно определяя ассортимент, стоимость и скорость доставки. Фокус сделан на низких тарифах для продавцов, что позволит им предложить покупателям маркетплейса лучшие цены», – сообщили в Emall. Что изменилось и добавилось?

Товары внешних продавцов – то есть всех, кроме emall – будут отправляться как посылки, проинформировалина портале. При получении почтовых отправлений необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий личность. А чтобы не делать так всякий раз и получать посылки по коду, предложили пройти процесс идентификации: один раз показать документ сотруднику Европочты.

Видимые изменения

На портале рассказали, что в каждой карточке товара теперь появится информация о продавце:

«Если вы видите продавца emall – это товар с наших складов. Но со временем вы начнете замечать, что ассортимент расширяется, появляются товары, которых раньше не было».

Сообщили, что будут появляться «дубли» – одинаковые товары по разным ценам. Значит, эти товары одновременно продают несколько продавцов. И для принятия решения о выборе порекомендовали изучать отзывы о товарах и скорость доставки.

Функциональные изменения

Корзина стала местом оформления заказа, то есть больше не будет перехода на дополнительную страницу. Добавили шкалу, которая показывает остаток суммы для заказа в пункте выдачи заказов (ПВЗ) частями или остаток суммы для бесплатной курьерской доставки.

Теперь товары из заказа могут поступать в пункты выдачи частями.

«Мы будем вас информировать о поступлении каждой части заказа, а также вы можете отслеживать статус по каждой части в личном кабинете в детализации заказа», – уточнили на сайте.

И добавили, что срок хранения каждой части заказа в ПВЗ – 10 дней.

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Подарочные сертификаты и карты рассрочек

На emall уведомили, что в течение неопределенного срока не смогут принимать к оплате Подарочные сертификаты. И посоветовали: «Если у вас есть активный Подарочный сертификат, просим использовать его на сервисе edostavka.by».

Также сообщили, что в течение неопределенного срока не будет производиться пользование картами рассрочек за счет Компании: «То есть, карты к оплате принимаются, но обязательства по кредитному продукту лежат на Держателе карты».

Кроме того, на портале рассказали, что для принятия онлайн-платежей теперь используют две платежные системы: «Из-за этого в какой-то момент при онлайн-оплате система запросит у вас внесение данных карты, несмотря на то, что у вас они уже внесены. Сделать это нужно будет один раз. После этого обе платежные системы (старая и новая) запомнят вашу карту».

Потенциальным продавцам

Новый маркетплейс предложил продавцам условия, состоящие из двух платежей: вознаграждение площадки в 4% от продаж вне зависимости от товара и его цены и оплата доставки по фиксированным тарифам «Европочты». Пообещал, что продавцы получат доступ к готовой инфраструктуре, в которой выстроены все процессы – от продажи до доставки и выдачи заказов покупателям, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Чтобы выйти на маркетплейс, продавцам нужно пройти регистрацию, загрузить товары, установить цены и остатки. После модерации товары станут доступны покупателям, заверили в Emall. И расписали порядок работы:

«После получения заказа от покупателя продавец передает товары как посылки в отделения Европочты. После этого Emall отправляет посылки в удобные для покупателей пункты самовывоза или на дом. Доставка проходит без складов и накладных, а продавцы избавлены от расходов на перемещение и хранение своих товаров на складах площадки.

Деньги за товар продавец получает на счет в течение 1-3 дней после его доставки покупателю. Выплаты не привязаны к каким-то графикам или минимальным порогам.

Торговать можно почти всем, за исключением некоторых групп, в том числе скоропортящихся продуктов. Временно введено ограничение на крупногабаритные товары – весом более 30 кг и длиной свыше 250 см. В ближайшие месяцы также появится одежда, требующая примерки. Для этого отделения Европочты уже оборудуют примерочными».

При этом Emall сделал акцент на том, что позиционируется как площадка низких цен. Поэтому «больше внимания покупателей получат продавцы, которые способны предложить товары по лучшим на рынке ценам».

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Чем интернет-магазин отличается от маркетплейса?

Это две разные модели электронной коммерции, хотя они оба предоставляют возможность покупки товаров и услуг онлайн. Вот основные различия:

Интернет-магазин:

Владелец интернет-магазина самостоятельно продает свои товары или услуги через свой веб-сайт.

Интернет-магазин контролирует процесс продажи, управляет ассортиментом товаров, ценами и условиями доставки.

Покупатель покупает товары у конкретного продавца (владельца магазина).

Маркетплейс:

Маркетплейс – это онлайн-площадка, где размещаются товары и услуги от различных продавцов.

Несколько продавцов продают свои товары на одной платформе, где покупатели могут выбирать среди разнообразных предложений.

Маркетплейс обычно предоставляет инфраструктуру для проведения сделок, обработки платежей и решения споров между продавцами и покупателями.

Таким образом, основное различие между интернет-магазином и маркетплейсом заключается в том, кто продает товары: владелец магазина в случае интернет-магазина или независимые продавцы на платформе маркетплейса.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что компания “Евроопт” объявила о прекращении работы сервиса по доставке товаров из онлайн-гипермаркета “Е-доставка” в двух областных центрах Беларуси. Со 2 февраля заказы перестали доставлять в Гомеле, а с 7 февраля – в Витебске.

«Е-доставка» ушла из двух областных центров Беларуси