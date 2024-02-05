«Е-доставка» ушла из двух областных центров Беларуси

Опубликовано: 05.02.2024 08:27 , Обновлено: 05.02.2024

Компания "Евроопт" объявила о прекращении работы сервиса по доставке товаров из онлайн-гипермаркета "Е-доставка" в двух областных центрах Беларуси. Со 2 февраля заказы перестали доставлять в Гомеле, а с 7 февраля доставка товаров станет недоступна и для жителей Витебска.

Согласно официальному сообщению на сайте службы доставки компании “Евроопт”, после ухода “Е-доставки”, жители Гомеля и Витебска по-прежнему смогут воспользоваться услугами онлайн-дискаунтера Emall, который предоставляет возможность забрать товары самостоятельно в пунктах “Европочты” или оформить доставку на дом.

Отметим, что причин ухода “Е-доставки” из Гомеля и Витебска в компании не озвучили. Впрочем, в 2022 году “Евроопт” уже приостанавливал работу в этих зонах обслуживания, а после возобновления работы, по корпоративным данным, они “доставили жителям этих городов более 35 тыс. заказов”.

Ранее Телеграф сообщил, что онлайн-гипермаркет “Е-доставка” подал судебный иск против Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси после того, как ведомство выписало ему официальное предписание и пригрозило крупным штрафом — до 10% от суммы годовой выручки за “недобросовестную конкуренцию”.

МАРТ пригрозил «Е-доставке» штрафом до 10% от годовой выручки. Что произошло?

Впоследствии Верховный суд Беларуси решение МАРТ поддержал, а компании пришлось публично опровергнуть информацию, озвученную ранее в рекламном ролике, который и стал поводом для судебного разбирательства.

«Е-доставка» подала в суд на МАРТ. О чём спор?