Эксперты предрекли возврат к «чёрному» рынку валют в России. Что будет с курсом доллара в Беларуси?

Опубликовано: 13.06.2024 16:31 , Обновлено: 13.06.2024

Финансовые аналитики и экономические обозреватели предрекли России возврат к множественным курсам доллара и евро — официальному и «черному» после введения экономических санкций против Московской биржи со стороны США. Такие существенные пертурбации на валютном рынке соседней страны, по мнению экспертом, не могут не сказаться и на ситуации в Беларуси.

Как отреагировал российский рынок на санкции против Мосбиржи?

После того, как было объявлено о введении санкций против Московской биржи со стороны США, курс доллара в обменных пунктах в Москве, по даннымгазеты “Московский Комсомолец”, вырос до 100 рублей за доллар, а в некоторых банках она доходила до 200 рублей за доллар. Сами же курсы доллара и евро к рублю российский Центробанк с 13 июня начал устанавливать на основе отчетов самих банков о сделках на внебиржевом валютном рынке.

По словам российского экономиста, профессора Никиты Кричевского, пока на валютном рынке наблюдается настоящая паника, но в ближайшей перспективе она уляжется. При этом эксперт не исключил вероятности формирования двух параллельных курсов - одного официального, другого – “из-под полы”.

“Такое не только возможно, но и желательно. Но для безналичных расчетов”, - пояснил специалист.

При этом юридические лица, по его словам, заниматься не станут, поскольку за это предусмотрена немалая ответственность. Вероятность того, что российские власти попросту запретят свободное обращение американской или европейской валюты, Кричевский исключил, равно как и резкий скачок цен - их, по мнению эксперта будет искусственно сдерживать государство.

“Цены вырастут, но не критически. Импорт в цене вырастет точно. Что касается продовольствия, то тут велика вероятность того, что внутренние производители и продавцы захотят сыграть на панике. Здесь я прогнозирую, что ответная реакция со стороны государства по отношению к ним будет предельно жесткая. Полагаю, что по аналогии с Беларусью два года назад”, - заявил Кричевский, намекая на действующее в нашей стране выборочное госрегулирование цен на определенные товары.

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Как это отразится на курсе белорусского рубля?

По мнению финансового аналитика Александра Шкута, такая ситуация в краткосрочной перспективе может привести к повышению волатильности (то есть изменчивости) в том числе и на валютном рынке Беларуси, в частности, увеличится разница между покупкой и продажей российского рубля по отношению к долларам и евро. Однако, на курсообразование в Беларуси, по словам Шкута, это существенно не повлияет, сообщил портал Office Life.

Поэтому специалист рекомендовал “не поддаваться паническим настроениям” и “не совершать необдуманные действия”, покупая доллары или евро по завышенным курсам.

“Данные санкционные ограничения по отношению к Московской бирже не создают больших инфраструктурных рисков для белорусского финансового рынка”, - заверил Шкут.

Как отреагировали курсы валют в Беларуси?

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, 13 июня, и доллар, и евро заметно подросли. В результате были установлены следующие курсы основных валют:

доллар США - 3,1971 рубля (+0,26%),

евро - 3,447 рубля (+0,55%),

российский рубль - 3,581 рубля (+0,06%),

юань - 4,3590 (−0,83%).

Ранее Telegraf.news рассказал, что Московская биржа с 13 июня 2024 года прекратила проводить торги долларом и евро. Представители площадки объяснили это “введением ограничительных мер” в отношении финансовой группы со стороны американских властей. Впоследствии стало известно, что аналогичные санкции против Мосбиржи ввела также Великобритания.

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