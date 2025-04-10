Экономисты предсказали ослабление российского рубля на фоне «торговых войн» Трампа. Как скажется на курсах в Беларуси?

📊 Анализ

Опубликовано: 10.04.2025 15:00 , Обновлено: 10.04.2025

В условиях разгоревшейся торговой войны между США и Китаем, а также падения цен на нефть, российские экономисты и аналитики высказали прогнозы относительно будущего курса российского рубля. Большинство сошлись во мнении, что, несмотря на текущую относительную стабильность, российскую валюту ожидает постепенное ослабление, особенно ближе к лету. Поскольку курс белорусского рубля сильно зависит от российского, эти прогнозы показались интересными и для Беларуси.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Александра Шепелева, эскалация конфликта между США и Китаем создаёт опасения глобальной рецессии и давит на сырьевые рынки. Как отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, нефть Brent рухнула с $75 до почти $60 за баррель из-за решений ОПЕК+, торговой войны и снижения спроса. Начальник отдела «Альфа-Форекс» Спартак Соболев посчитал, что именно этот фактор начнёт оказывать сильное давление на RUB во втором квартале.

Хотя, как указала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева, российский рубль пока держится благодаря низкому спросу на валюту у импортёров и её продажам экспортёрами и ЦБ РФ, эффект от падения нефтяных цен всё же проявится.

По прогнозу Шепелева, ближе к лету традиционно активизируется спрос на валюту у россиян перед сезоном отпусков, что также ослабит российский рубль.

По мнению Анастасии Найшевой из «АВИ Кэпитал», возможные действия ФРС США или ЕЦБ в ответ на торговые войны (смягчение или, наоборот, ужесточение политики) добавили неопределённости.

Большинство аналитиков предположили, что российский рубль будет двигаться к отметкам около 90 рублей за доллар США.

Поскольку белорусский рубль нередко «ориентируется» на своего российского «коллегу», можно ожидать, что и у нас будут аналогичные тенденции. Это мнение разделяют и белорусские эксперты.

Доллар обвалился до 7-месячного минимума. Что с евро и ждать ли белорусам «американца» по 3,1 рубля?

Что это значит для Беларуси?

На этом фоне интересно выглядела динамика на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ). По итогам торгов 10 апреля:

Доллар США (USD) упал на две с небольшим копейки (−0,71%), опустившись до 3,1417 белорусских рубля — это минимум за последние 6 дней.

(USD) упал на две с небольшим копейки (−0,71%), опустившись до 3,1417 белорусских рубля — это минимум за последние 6 дней. Евро (EUR) на торгах не было.

(EUR) на торгах не было. Российский рубль (RUB), пока невзирая на прогнозы аналитиков о его грядущем ослаблении, на белорусском рынке незначительно подорожал (+0,01%), достигнув 3,6440 белорусских рубля за 100 российских.

(RUB), пока невзирая на прогнозы аналитиков о его грядущем ослаблении, на белорусском рынке незначительно подорожал (+0,01%), достигнув 3,6440 белорусских рубля за 100 российских. Китайский юань (CNY) также ослаб (−0,55%) до 4,2055 рубля за 10 юаней.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором похвасталась размером своей зарплаты: больше 14 тыс. рублей за март 2025-го. Конечно, комментаторы стали спрашивать у девушки, где же она работает, некоторые не поверили, что это заработанные деньги.

«Ничего себе» — Белоруска похвасталась зарплатой больше 14 тыс. рублей. Кем работает?