Доллар обвалился до 7-месячного минимума. Что с евро и ждать ли белорусам "американца" по 3,1 рубля?

Опубликовано: 17.03.2025 14:01 , Обновлено: 17.03.2025

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, 17 марта, доллар рухнул до семимесячного минимума, евро тоже подешевел. Журналист Telegraf.news посмотрел курсы валют на вторник и узнал прогнозы экспертов по "американцу".

Так, доллар скинул 3,18 копейки (-1,01%) до 3,1158 рубля. Евро же ослаб на 2,39 копейки (-0,7%), его курс на 18 марта - 3,3711 рубля. Вот как подорожал российский рубль и подешевел китайский юань:

100 российских рублей - 3,6229 белорусского (+0,77 копейки, +0,21%),

белорусского (+0,77 копейки, +0,21%), 10 китайских юаней - 4,2917 рубля (-2,13 копейки, -0,49%).

Скриншот: bcse.by

Какого курса доллара ждать дальше?

По мнению финансового аналитика Александра Шкута, на данный момент потенциал укрепления белорусского рубля почти полностью исчерпан. Это укрепление он связал с “позитивными геополитическими новостями об урегулировании конфликта в Украине”.

“Положительные новости увеличивают спрос на российские активы со стороны зарубежных инвесторов, что, в свою очередь, укрепляет российский рубль. Однако чрезмерное укрепление курса рубля негативно для российского бюджета, и, как следствие, в случае, если текущее значение курса будет сохраняться в среднесрочной перспективе на горизонте нескольких месяцев или если укрепление продолжится, российский Центробанк начнет снижать процентную ставку и проводить более мягкую денежно-кредитную политику”, - [link href=“https://officelife.media/news/60997-upadet-li-dollar-do-3-rubley-a-bitkoin-do-70-tys-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснил [/link] Шкут в комментарии интернет-изданию Office Life.

Аналитик считает, что такая ситуация поспособствует снижению курса российского рубля, а после и белорусского. “В среднесрочной перспективе, а это приблизительно один-два квартала, наиболее вероятно, что курс будет ослабевать”, - спрогнозировал он.

А если говорить про ближайшие недели, то, по видению Шкута, курс “американца” будет находиться около текущих значений. “На фоне новостей возможна волатильность, и, вероятнее всего, в ближайшие недели курс останется в диапазоне от 3,1 до 3,2 рубля за доллар”, - добавил он.

Эксперт фондового рынка и финансовый консультант Михаил Грачев считает, что на этой неделе возможно продолжение укрепления белорусского рубля по отношению к доллару США и “умеренное смягчение” курса к российскому рублю. “Возможно, что обменный курс доллара снизится до USD/BYN 3,1 ”, - [link href=“https://myfin.by/article/currency/rekord-po-dollaru-kotoryj-nikto-ne-ozidal-prognoz-po-valutam-36205” target=“_blank” rel=“noopener”] допустил [/link] Грачев в аналитике для издания Myfin.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил, что ключевой задачей для экономики страны является обеспечение «устойчивого функционирования» и способности «оперативно адаптироваться» к непредсказуемым вызовам. Также он считает, что тяжело спрогнозировать, какой «черный лебедь» появится завтра.

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