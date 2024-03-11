Экономисты ЕАБР объяснили, как Беларуси удалось за месяц увеличить ЗВР на $125,1 млн

Опубликовано: 11.03.2024 09:36 , Обновлено: 11.03.2024

На 1 марта 2024 года золотовалютные резервы страны составили $8 218,6 млн.

Как объяснили экономисты Евразийского банка развития, прирост на $125,1 млн обеспечили резервные активы: они увеличились в иностранной валюте на $146,2 млн. В то же время стоимость золота в составе резервов уменьшилась за месяц на $10,7 млн, причина - несущественное снижение цены.

По словам экспертов, резервы выросли на фоне чистого предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в размере $37 млн, сформированным во многом чистой продажей иностранной валюты населением в размере $168 млн за февраль по сравнению с чистой покупкой $14 млн в январе.

С начала 2024 года ЗВР Беларуси выросли на $91,2 млн.

Аналитики ЕАБР также сделали прогноз по росту экономики страны. Так, экономическая система Беларуси “полностью адаптировались к новым условиям и уже в III квартале 2023 года вышла на уровень конца 2021 года”. Все благодаря формированию новых цепочек добавленной стоимости и ориентации на внутренний спрос.

По словам экспертов, экономика Беларуси в 2024 году увеличится на 2%, это превышает средние темпы роста за последние 10 лет.

Ранее Телеграф рассказывал, что 1 февраля 2024 года объем ЗВР нашей страны составил $8,094 млн.

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