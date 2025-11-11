Экономист дал прогноз, когда прекратит снижаться средняя зарплата белорусов - «Можно не сомневаться»

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.11.2025 09:49 , Обновлено: 11.11.2025

Удастся ли белорусам переломить наметившуюся тенденцию на снижение средней заработной платы и в каких сферах экономики точно можно ожидать "активизации" к концу года? Свой прогноз по доходам белорусов дал кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич.

В комментарии порталу Myfin.by специалист назвал несколько причин, которые повлияли на падение показателя средней зарплаты в Беларуси. Согласно официальным данным Белстата, этот показатель снижается уже два месяца подряд:

в августе -0,35% или -9,7 рубля - до 2762,7 рубля,

в сентябре -0,59% или 16,3 рубля - до 2746,4 рубля .

Средняя зарплата белорусов снижается второй месяц подряд. В каких двух регионах подросла?

По словам Ярошевича, это было связано и с внутренними сезонными обстоятельствами (в частности, с выдачей летних отпускных преподавателям), и с внешнеэкономическими факторами.

“Экономика в целом находится на перепутье. В России пока не произошел макроэкономический разворот, спрос на белорусские товары не изменился и даже сократился, поэтому и наша экономика показывает незначительный рост и нет подвижек в плане заказов. Мы даже не знаем, по каким ценам уходят наши полусырьевые товары – нефтепродукты, калийные удобрения. Оперативная статистика для широкого пользователя закрыта”, - пояснил специалист.

При этом Ярошевич убеждён, что негативные тенденции по зарплате удастся переломить уже к концу года. По его словам, этому будет способствовать неплохой урожай, собранный белорусскими аграриями, а также определённая сезонная “активизация” в других сферах, помимо сельского хозяйства.

“Ведь к концу года всегда реализуются инвестиционные проекты и выплачиваются бонусы. То, что к концу года будет зарплата выше, можно не сомневаться”, - заверил экономист.

При этом Ярошевич отметил, что в Беларуси по-прежнему остаются определённые проблемы с соотношением зарплат с производительностью труда: зарплаты всё ещё растут быстрее, нес смотря на логику, диктуемую экономической теорией. Специалист объяснил это особенностями “социально ориентированной политики”, которой придерживаются белорусские власти.

Он также пояснил, что на рост доходов белорусов влияет не только зарплата, но и выплачиваемые государством пенсии, и доходы от приусадебных участков, и доходы от сдачи недвижимости в аренду, и даже от курсов валют, поскольку многие сделки в Беларуси по-прежнему совершаются в иностранной валюте.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Александр Лукашенко в понедельник, 3 ноября, подписал Указ № 385, которым утвердил ключевые прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год. В Администрации Президента (АП) опубликовали текст указа и озвучили основные цифры по ВВП, инфляции и доходам белорусов в будущем году, а мы сравнили их с показателями, установленными на этот год.

Лукашенко утвердил рост доходов белорусов и инфляцию на 2026 год