Лукашенко заявил чиновникам о "неоднозначной" ситуации в экономике - "Масло сливочное с тракторами продать не можете"

Опубликовано: 16.10.2025 12:23 , Обновлено: 16.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал у себя во Дворце Независимости на совещание по экономике более 30 чиновников. Выступая перед ними, он заявил, вот ситуация в Беларуси "неоднозначная".

“Я не могу рассуждать о макроматериях, когда за одним забором уже полыхает война, за другим – к ней летят на всех парах. А вы масло сливочное с тракторами и комбайнами продать не можете. Посоветую вам: вылезайте, пока не поздно, из своих тёплых кресел, автомобилей и начинайте смотреть дальше российского рынка”, - заявил он чиновникам.

По его словам, пока картина в Беларуси “неоднозначная”. “С одной стороны, есть очевидный результат: стабильно растут реальная зарплата и общие доходы населения. Дважды в этом году удалось поднять пенсии. У нас крепкая национальная валюта. Рекордно увеличиваются золотовалютные резервы”, - перечислил Александр Лукашенко плюсы.

Но затем заявил, что видит спад в ряде традиционных отраслей. “Три из пяти важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются, пока», - констатировал он.

По словам Лукашенко, в промышленности показатели упали до 99,2% от прошлого года. “Более того, ухудшение динамики ее работы наблюдается начиная с первого квартала (в среднем ежемесячно на полпроцента)”, - заметил он. Что касается экспорта товаров, то уровень продаж остановился на уровне 97-98% от прошлого года.

“То есть недополучено минимум около $650 млн. И теряем там, где, казалось бы, должны зарабатывать, на наших флагманских товарах: тракторах, комбайнах, красках, шинах, сливочном масле. В результате произведенная продукция оседает на складах, уровень запасов пятый месяц не опускается ниже 80%”. Как следствие, сальдо внешней торговли остается устойчиво отрицательным.

Согласно сообщению Администрации президента, на совещании во Дворце Независимости главной темой обсуждения стали экономика, бюджет и денежно-кредитная политика. А также планы на 2026 год.