ЕЭК предложила снизить лимит на беспошлинные посылки до 50 евро. Как скоро?

Опубликовано: 27.09.2024 10:36 , Обновлено: 27.09.2024

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала документ, согласно которому лимит на беспошлинный ввоз посылок на территории ЕАЭС, в том числе в Беларуси, предлагается снизить в три этапа. Ожидается, что сумму импортных товаров, на которую можно закупиться в зарубежных Интернет-магазинах без уплаты налога, будут снижать на протяжении трёх лет, с 2025 по 2027 год.

Сейчас в отношении покупок, ввозимых в международных почтовых отправлениях, в странах ЕАЭС, в том числе в Беларуси, действует лимит в 200 евро. На следующий год сумму предложили оставить неизменной, а вот далее — постепенно понижать. Так, Евразийская экономическая комиссия опубликовала документ, согласно которому лимит беспошлинного ввоза (если его утвердят) составит:

с 1 января 2025-го по 31 декабря 2025 года включительно — 200 евро;

с 1 января 2026-го по 31 декабря 2026 года включительно — 100 евро;

с 1 января 2027-го по 31 декабря 2027 года включительно — 50 евро.

Напомним, лимит посылок, которые можно ввозить в Беларусь без взимания таможенной пошлины, в апреле этого года снизили сразу в два раза — с 1000 до 500 евро. Теперь действуют следующие нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования:

500 евро и 25 килограммов для покупок, ввозимых наземным транспортом,

200 евро и 31 килограмм для товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физических лиц.

Ранее Telegraf.news писал, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определила перечень товаров, которые нельзя пересылать в международных почтовых отправлениях. Среди прочего в список вошли пиво, сигареты, фейерверки, но есть нюансы.

Сигареты, пиво и не только. ЕЭК запретила пересылать эти товары почтой. Но есть нюансы