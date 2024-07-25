"Единственный в стране" - Белорусам предложили купить плавучий отель. Сколько просят?

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Опубликовано: 25.07.2024 19:32 , Обновлено: 26.07.2024

В Гомельской области на продажу выставили корабль-отель (или дебаркадер), пришвартованный возле санатория "Приднепровский" недалеко от Рогачева. Там 54 спальных места в каютах, есть беседка и мангал. Хозяин корабля пообещал передать вместе с судном базу клиентов и соцсети бизнеса.

Как указано в объявлении о продаже, это “единственный работающий дебаркадер в Беларуси”. “Изменились жизненные обстоятельства, поэтому решил продать горячо любимый мною дебаркадер”, - пояснил свое решение предприниматель Сергей. И дополнил, что “за бесценок” продавать плавучий отель не будет, если не получится в этом году, попробует в следующем.

Фото Telegraf.news

В объявлении бизнесмен рассказал, что на корабле новые туалеты, отремонтированы душевые, новая оборудованная кухня с посудой (где, кстати, можно использовать свою бытовую технику). Есть горячая и холодная вода, автономная канализация, водоснабжение - из собственной скважины.

Фото Telegraf.news

Фото: onliner

На территории, рядом с которой пришвартовано судно, есть три беседки, большой гараж, мангальная зона, асфальтированная стоянка. Также в объявлении сказано, что отдыхающие на дебаркадере могут пользоваться услугами санатория “Приднепровский”.

Фото Telegraf.news

Сам корабль 1958 года выпуска. “Срочного ремонта судно не требует, с ним все в порядке”, - отметил в разговоре с порталом Onliner владелец. В придачу к отелю пообещал отдать все соцсети бизнеса, сайт, также рассказал о готовности информационно и технически сопровождать нового владельца.

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Кроме того, у бизнеса есть база клиентов. По словам Сергея, за прошлую неделю на корабле отдохнуло около 250 человек. Впрочем, новому собственнику не обязательно продолжать отельный бизнес. К примеру, можно сделать из дебаркадера своеобразную дачу.

Ну, а цена плавучего отеля, указанная в объявлении, - 782,17 тыс. рублей.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как белорусам предложили купить сразу несколько арестованных кораблей. Все они “бэушные”, выставлены на аукцион, начальная стоимость одного из них - 99,43 тыс. рублей. Торги прошли еще в мае, однако они не состоялись.

Белорусам предложили купить арестованные корабли. Сколько стоят?