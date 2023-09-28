ЕБРР спрогнозировал рост экономики Беларуси - до 2%

Опубликовано: 28.09.2023 11:17 , Обновлено: 28.09.2023

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал региональный экономический прогноз. По их мнению, рост ВВП Беларуси в 2023 году составил 2%. Этот показатель ниже, чем запланировали в Беларуси (на уровне 3,8%).

«Влияние тяжелых санкций на торговлю и логистические перебои в связях с экономиками ЕС ограничивают экспортно-ориентированные и высокотехнологичные отрасли. Таким образом, скромное восстановление экономики в первой половине года, вероятно, будет недолгим: рост замедлится до 2% в 2023 году в целом и 1,3% в 2024 году», – сказано в документе.

Что касается 2024 года, то по мнению экспертов, темпы роста экономики нашей страны замедлятся и составят 1,3% в год.

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В нем также отмечается, что уровень неопределенности в белорусской экономике остается высоким.

[info_b]В прогнозе ЕБРР учтены результаты работы белорусской экономики за шесть месяцев, а некоторые показатели – по итогам семи. В январе-августе ВВП Беларуси вырос на 3,1%. В Минэкономики считают реальным выполнить прогнозный показатель роста в 3,8% по итогам всего года. В центре BEROC полагают, что в ближайшие месяцы темпы роста ВВП могут ускориться до 3,2-3,5%.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минэкономики рассказали, за счёт чего хотят выполнить план по ВВП.

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