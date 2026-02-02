ЕАБР спрогнозировал белорусам рост зарплат

Опубликовано: 02.02.2026 09:09 , Обновлено: 02.02.2026

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в своём еженедельном макрообзоре дали прогноз по зарплатам в Беларуси на ближайшее время. По их расчётам, уверенный рост заработков белорусов, наблюдавшийся в конце прошлого года, пока продолжится и будет подстёгивать спрос на внутреннем рынке.

Проанализировав темпы роста зарплат белорус в конце прошлого года, специалисты отметили, что как минимум у бюджетников зарплаты растут опережающими темпами.

В целом, за декабрь 2025 года реальные зарплаты белорусов выросли на 6,1%, тогда как в бюджетном секторе - сразу на 10,5% (относительно декабря 2024 года). Причём в ноябре этот показатель был 10%, то есть в бюджетных сферах наблюдаются не только более высокие темпы роста зарплат, по сравнению с экономикой в целом, но и их ускорение от месяца к месяцу.

В целом за 2025 год, по подсчётам экспертов ЕАБР, зарплаты белорусов в реальном выражении подросли на 9%, а в бюджетных организациях — на целых 11,3%. И такие тенденции, по мнению специалистов, пока сохранятся, поскольку власти уже предприняли меры, тому способствующие.

“Ожидаем продолжения повышения заработных плат на фоне принятого решения о повышении базовой ставки оплаты труда на 8,8% с 1 января 2026 года, что поддержит внутренний спрос”, - пояснили в ЕАБР.

Напомним, правительство Беларуси повысило размер базовой ставки для работников бюджетных организаций на 8,8% с 1 января 2026 года. В итоге, она подросла с 273 до 297 рублей (+24 рубля).

Совмин повысил базовую ставку для бюджетников в Беларуси сразу на 24 рубля

Кстати, на днях Белстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении страны в 2025 году. В числе прочего ведомство рассказало о стоимости рабочей силы в стране. Именно эти данные дают более полное понимание номинальной начисленной средней зарплаты, поскольку дают возможность оценить, какой процент белорусов получает ту самую среднестатистическую зарплату, и каков ежемесячный заработок у большинства.

Сколько белорусов получает среднюю ЗП, а сколько платят большинству. Есть данные Белстата