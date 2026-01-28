Сколько белорусов получает среднюю ЗП, а сколько платят большинству. Есть данные Белстата

📊 Анализ

Опубликовано: 28.01.2026 12:09 , Обновлено: 29.01.2026

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) 27 января опубликовал доклад о социально-экономическом положении страны в 2025 году. В числе прочего ведомство рассказало о стоимости рабочей силы в стране. Именно эти данные дают более полное понимание номинальной начисленной средней зарплаты, поскольку дают возможность оценить, какой процент белорусов получает ту самую среднестатистическую зарплату, и каков ежемесячный заработок у большинства.

В своём годовом докладе Белстат отчитался, что в прошлом году начисленная зарплата (то есть до вычета обязательных налогов и страховых взносов) ниже минимального уровня, установленного правительством, была у 2,7% работников (в прошлом году этот показатель составлял 726 рублей, а с 1 января был повышен до 858 рублей).

Сколько белорусов получают “среднестатистическую” ЗП и выше?

Если же брать среднюю зарплату по Белстату, то окажется, что на практике её в прошлом году получала отнюдь не половина работников, а лишь около трети.

Скриншот из отчёта Белстата

[inf]Напомним, среднестатистический белорус в мае 2025 года получал 2 652,3 рубля, а в ноябре - 2703,7 рубля (именно эти месяцы в ведомстве выбрали для сравнительного ориентира) .[/inf]

Отметим, что в статистике распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы ведомство делает отсечку на круглых цифрах. Показатель средних зарплат за май и ноябрь попадает в седьмую группу из девяти - от 2500,1 до 3000 рублей. Для удобства подсчётов будем включать всю эту группу в разряд зарплат равных или превышающих среднестатистическую.

Тогда получится, что ту самую среднюю зарплату в прошлом году получали не больше трети белорусов: в мае сумма тех, кто получал больше 2,5 тыс. рублей, составила 33,5%, в ноябре - 36% от общего числа работников.

Соответственно, тех, кто не дотягивал по зарплате до среднестатистического уровня, в мае насчитывалось 66,5%, в ноябре - 64%.

Таким образом, официальная статистика показывает, что число белорусов с более высокими зарплатами постепенно растёт. Так, с мая по ноябрь 2025 года:

доля работников с зарплатой свыше 5000 рублей выросла с 4,7% до 5,4% (+0,7 процентных пункта),

доля тех, кто получал от 3000 до 5000 рублей выросла с 16,8% до 18,3% (+1,5 процентных пункта),

доля тех, кто оставался в “среднестатистическом” интервале от 2500 до 3000 рублей выросла с 12,0% до 12,3% (+0,3 процентных пункта).

Фото иллюстрационное

Сколько получает большинство белорусов?

А вот доля работников с минимальными зарплатами, едва дотягивающими до минимального уровня, утверждённого правительством, за май-ноябрь 2025 года, наоборот, сократилось на 0,9 процентных пункта - с 10,8% до 9,9% (это общая доля тех, кто зарабатывал не больше 1000 рублей в месяц).

Что же до доходов большинства, то, исходя из официальных данных Белстата, по итогам прошлого года большинство белорусов получало суммы в диапазоне от 1000 до 2500 рублей.

Вот статистика большинства за ноябрь 2025 года:

у 17,9% ЗП были от 1000 до 1500 рублей

у 19,3% - от 1500 до 2000 рублей,

у 16,9% - от 2000 до 2500 рублей.

Таким образом, у 54,1% работников зарплаты находятся в диапазоне от 1000 до 2500 рублей, то есть несколько не дотягивают до среднестатистического уровня, что лишний раз доказывает, что показатель средней ЗП по стране не отражает реальной картины доходов большинства работников.

Гораздо больше к реальности приближен показатель медианной зарплаты. Его, кстати, Национальный статистический комитет Беларуси также недавно пересчитал, а мы подсчитали, как он изменился за год и какова будет картина, если перевести зарплаты белорусов в долларовый эквивалент.

Медианная зарплата белорусов подросла на 16% за год. А в долларах?