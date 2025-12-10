Совмин повысил базовую ставку для бюджетников в Беларуси сразу на 24 рубля

Опубликовано: 10.12.2025 17:47 , Обновлено: 10.12.2025

Правительство Беларуси приняло постановление, которое устанавливает размер базовой ставки для работников бюджетных организаций. Ее повысят на 8,8% с 1 января 2026 года.

Таким образом, она вырастет с 273 до 297 BYN (+24 рубля). Повышение ставки должно повлиять на зарплаты всех категорий работников бюджетной сферы.

Кстати, поскольку к базовой ставке привязаны другие стимулирующие и компенсирующие выплаты, то с 1 января вырастут и они.

Напомним, что новая система оплаты труда для работников бюджетной сферы действует с 1 января 2020 года. Ее ввел указ Президента № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций».

Из важного: там упростили тарифную сетку — вместо 27 разрядов для бюджетников было установлено 18 унифицированных. Принцип расчета заработной платы также изменился — основой стала не ставка 1 разряда, а как раз базовая тарифная ставка.

В 2020 году власти обещали, что ее размер будет приближен к величине бюджета прожиточного минимума. На конец 2025 года прожиточный минимум в среднем на душу населения в Беларуси составляет 491,09 рубля.