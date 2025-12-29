ЕАБР предсказал белорусам рост зарплат

Опубликовано: 29.12.2025 08:31 , Обновлено: 29.12.2025

Евразийский банк развития (ЕАБР) в своём еженедельном отчёте заявил, что ожидает рост зарплат в Беларуси, несмотря на падение в ноябре средней зарплаты на 50 рублей, по данным Белстата.

В ЕАБР настаивают, что в республике «сохраняется рост оплаты труда» в годовом выражении. «Реальные заработные платы увеличились на 8,4% после 7% в октябре», — заявили эксперты банка.

«Рост обусловлен сохранением повышенного спроса на рабочую силу. Ожидаем продолжения положительной динамики заработных плат на фоне принятого решения о повышении базовой ставки оплаты труда на 8,8% с 1 января 2026 года», — спрогнозировали в банке.

Недавно министр труда и социальной защиты Беларуси Наталья Павлюченко назвала пять сфер профессиональной деятельности, работники которых в ближайшем будущем будут особенно востребованы на рынке труда и, следовательно, смогут рассчитывать на высокие зарплаты.

По её словам, экономике требуются сотрудники не только в сфере программирования, кибербезопасности и анализа, но и в здравоохранении, отдельных отраслях промышленности.

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Тем не менее, Белстат опубликовал данные о средней зарплате в Беларуси за ноябрь 2025 года. Оказалось, что она упала на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем.

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