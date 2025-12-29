Министр труда спрогнозировала высокие зарплаты белорусам, работающим в 5 сферах

Опубликовано: 29.12.2025 08:17 , Обновлено: 29.12.2025

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко назвала пять сфер профессиональной деятельности, работники которых в ближайшем будущем будут особенно востребованы на рынке труда и, следовательно, смогут рассчитывать на высокие зарплаты.

Среди тех, кому Павлюченко посулила обеспеченное будущее, оказались как те, кто и сейчас может рассчитывать на зарплаты выше среднего по стране, например, айтишники, так и работники тех сфер, которые сейчас не отличаются особо высокими средними зарплатами.

Говоря об айтишниках, министр труда в интервью гостелеканалу СТВ заявила, что в ближайшем будущем их услуги потребуются не только в сфере программирования, кибербезопасности и анализа, но и в здравоохранении, отдельных отраслях промышленности. В общем - всех тех сферах, которые сейчас активно проходят этап цифровизации.

Востребованность на рынке труда Павлюченко посулила и работникам технологической направленности - наладчикам, электромеханикам, станочникам. Их глава ведомства предупредила, что одним лишь физическим выполнением работ ограничиться уже не получится и придётся постоянно повышать квалификацию и развиваться в профессиональном плане.

“Это уже интеллектуальный труд, управление интеллектуальными системами с использованием роботов”, - пояснила изменившиеся реалии работы в этой сфере Павлюченко.

Третьей востребованной группой работников министр назвала рабочие специальности, задействованные в развитии инфраструктуры - строители разных мастей, электромонтажники, сварщики. В этой же сфере, по словам Павлюченко, уже сейчас высока востребованность инженерных кадров и запрос от нанимателей по ним только растёт.

Пятой сферой, которой министр труда спрогнозировала всплеск востребованности, неожиданно стала сфера здравоохранения, социальных услуг и гериатрической помощи.

По мнению главы Минтруда, все эти нюансы и общий прогноз потребности экономики в кадрах должны быть учтены сферой образования. По её словам, только так экономика страны сможет получить “действительно тех специалистов, которые ей нужны”.

“И от этого выигрывает не только бизнес, но и человек в первую очередь, потому что востребованные профессии всегда высоко оплачиваются, всегда перспективные”, - заявила Павлюченко.

Напомним, в ноябре средняя зарплата в Беларуси упала сразу на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно свежим данным Национального статистического комитета (Белстат), в ноябре средняя начисленная зарплата (до уплаты налогов) в Беларуси снизились до 2703,7 руб. против 2758,6 руб. в октябре.

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