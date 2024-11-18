ЕАБР назвал основную причину роста цен в Беларуси в октябре. Почему инфляция упала?
Евразийский банк развития (ЕАБР) 18 ноября опубликовал новый еженедельный макрообзор. Аналитики объяснили, что стало причиной роста цен в октябре и за счет чего инфляция все же немного упала.
Так, специалисты отметили, что в октябре инфляция в Беларуси составила 5,9% после 6% в сентябре.
“Основным фактором роста цен стало удорожание нерегулируемых услуг. Инфляция в услугах повысилась до 6% г/г в октябре после 5,6% г/г в сентябре”, — заявили в ЕАБР.
По словам аналитиков, это связано с “увеличением затрат на оплату труда и высоким уровнем потребительского спроса”.
Кроме того эксперты обратили внимание, что “продолжается ускорение базовой инфляции”. Она достигла 5,3% в октябре после 5,1% в сентябре и 4,8% в августе.
В свою очередь “в товарном сегменте инфляция оставалась умеренной благодаря воздействию мер ценового регулирования”.
А инфляция продовольственной корзины составила 7,2% в октябре после 7,5% в сентябре. В ЕАБР объясниои, что “ключевым фактором стало снижение цен на овощи”.
Также “незначительно замедлилась” инфляция непродовольственных товаров – до 4,1% в октябре после 4,2% в сентябре.
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На сколько могут вырасти цены до конца 2024 года?
Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) определило показатели допустимого роста цен на некоторые потребительские товары до конца текущего года. Соответствующее постановление №68 от 5 ноября опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале.
Согласно документу, рост цен на потребительные товары, которые перечислены в постановлении Совета министров Беларуси №713, по отношению к декабрю 2023 года не должен превышать для октября — 3,2%, для ноября — 3,3%, а для последнего месяца 2024 года — 3,5%. Однако речь идёт только о тех продуктах и потребительских товарах, цены на которые регулируются государством. На сегодня это:
- говядина,
- свинина,
- мясной фарш,
- колбасные изделия и копчёности,
- сосиски и сардельки,
- рыбные консервы,
- молоко,
- творог,
- сыр,
- сливочное и растительное масло,
- яйца и др.
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