Белорусские торговые сети объявили скидки до 34% на колбасы, сардельки, сосиски и шпикачки. Где закупиться?

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Опубликовано: 15.11.2024 18:16 , Обновлено: 15.11.2024

Впереди белорусов ждут выходные - хороший повод закупиться продуктами в магазине. Посмотрели, какие скидки белорусские торговые сети подготовили на такие популярные товары, как колбасы, сардельки, сосиски.

Edostavka

В холодную погоду не хочется лишний раз выходить на улицу, и здесь выручают сервисы доставок. Вот что из колбас, сарделек и сосисок мы нашли на акции в Edostavka:

кол­ба­са сы­ро­вя­ле­ная «Пре­мье­ра новая» выс­ше­го сорта, 180 г - 4,79 рубля (-13%),

кол­ба­са по­лу­коп­че­ная «Дым­лян­ка» высшего сорта, 1 кг - 18,49 рубля (-15%),

кол­ба­са варено-коп­че­ная «Сер­ве­лат вен­гер­ский» салями, 250 г - 5,29 (-17%),

кол­ба­са сы­ро­коп­че­ная «Иней» салями, по­лу­су­хая, 100 г - 4,69 (-20%),

кол­ба­са сы­ро­коп­че­ная «Иней» до­маш­няя из сви­ни­ны, по­лу­су­хая, 80 г - 3,99 (-17%),

кол­ба­са варено-коп­че­ная «Сер­ве­лат Праж­ский» выс­ше­го сорта, 1 кг - 13,49 (-21%),

кол­ба­са ва­ре­ная «Мор­та­дел­ла новая» выс­ше­го сорта, 400 г - 3,69 (-18%),

со­сис­ки «Клас­си­че­ски­е» ва­ре­ные выс­ше­го сорта, 300 г - 1,89 (-34%),

со­сис­ки мясные «Бе­ре­зов­ский МКК Ни­ко­ла­ев­ские”, высший сорт, 1 кг - 5,89 (-15%),

со­сис­ки ва­ре­ные «Кра­пи­ки» из мяса курицы, высший сорт, 1 кг - 7,29 рубля (-17%),

со­сис­ки ва­ре­ные «Ти­роль­ски­е», высший сорт, 570 г - 5,49 (-15%),

сар­дель­ки «Ко­лоб­ки с сыром» охла­жден­ные, 1 кг - 6,99 (-15%),

сар­дель­ки «Го­вя­жьи» высший сорт, 1 кг - 7,59 (-16%),

сар­дель­ки «А­ро­мат­ные с сыром новые», высший сорт, 1 кг - 10,49 (-14%).

Green

Вот какие продукты (колбасы, сосиски) на скидке предложили в интернет-магазине Green:

Колбаса сыровяленая “Княжеская”, 1 кг - 23,99 рубля. Колбаса “Салями фламенко”, изделие мясное колбасное сырокопченое, полусухое, нарезка, 100 г - 3,99. Колбаса “Чоризо” сыровяленая полусухая, нарезка, 70 г - 5,79. Колбаса “Сервелат Тирольский” полукопченая, высший сорт, 300 г - 4,69. Колбаса “Сервелат с сыром”, варено-копченая, высший сорт, 360 г - 4,99. Колбаса мясная “Мортаделла с сальцем”, высший сорт, 500 г - 4,59. Колбаса салями мясная “Сервелат Австрийский гранд” варено-копченая, высший сорт, 1 кг - 14,69. Сосиски “Сливочные лайн”, высший сорт, 280 г - 2,99 рубля. Сосиски “Молочные”, высший сорт, 290 г - 3,79. Колбаски “Охотничьи”, высший сорт, 1 кг - 15,09 рубля.

“Соседи”

По 26 ноября в магазинах сети “Соседи” снизили цены на эти колбасы и сосиски:

Скриншот: sosedi.by

Скриншот: sosedi.by

“Санта”

Также по 26 ноября упала стоимость следующих товаров в магазинах сети “Санта”:

Скриншот: santaretail.by

“Корона”

В магазинах сети “Корона” по 18 ноября действует акция на такую мясную продукцию:

Скриншот: korona.by

“Грошык” и “Хит”

В дискаунтерах “Грошык” по 24 ноября также объявили скидки на сардельки, колбасы, сосиски.

Скриншот: groshyk.by

И напоследок - снижение цен от торговой сети “Хит” (действует по 24 ноября):

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” рассказала о своих традиционных скидках на месяц. В этот раз — только на конфеты и батончики, но зато снижение до 58%. Посмотрели, на какую именно продукцию объявили скидки.

Белорусам предложили скидки до 58% на конфеты и батончики весь ноябрь. Где купить по «горячим ценам»?