Белорусские торговые сети объявили скидки до 34% на колбасы, сардельки, сосиски и шпикачки. Где закупиться?
Впереди белорусов ждут выходные - хороший повод закупиться продуктами в магазине. Посмотрели, какие скидки белорусские торговые сети подготовили на такие популярные товары, как колбасы, сардельки, сосиски.
Edostavka
В холодную погоду не хочется лишний раз выходить на улицу, и здесь выручают сервисы доставок. Вот что из колбас, сарделек и сосисок мы нашли на акции в Edostavka:
- колбаса сыровяленая «Премьера новая» высшего сорта, 180 г - 4,79 рубля (-13%),
- колбаса полукопченая «Дымлянка» высшего сорта, 1 кг - 18,49 рубля (-15%),
- колбаса варено-копченая «Сервелат венгерский» салями, 250 г - 5,29 (-17%),
- колбаса сырокопченая «Иней» салями, полусухая, 100 г - 4,69 (-20%),
- колбаса сырокопченая «Иней» домашняя из свинины, полусухая, 80 г - 3,99 (-17%),
- колбаса варено-копченая «Сервелат Пражский» высшего сорта, 1 кг - 13,49 (-21%),
- колбаса вареная «Мортаделла новая» высшего сорта, 400 г - 3,69 (-18%),
- сосиски «Классические» вареные высшего сорта, 300 г - 1,89 (-34%),
- сосиски мясные «Березовский МКК Николаевские”, высший сорт, 1 кг - 5,89 (-15%),
- сосиски вареные «Крапики» из мяса курицы, высший сорт, 1 кг - 7,29 рубля (-17%),
- сосиски вареные «Тирольские», высший сорт, 570 г - 5,49 (-15%),
- сардельки «Колобки с сыром» охлажденные, 1 кг - 6,99 (-15%),
- сардельки «Говяжьи» высший сорт, 1 кг - 7,59 (-16%),
- сардельки «Ароматные с сыром новые», высший сорт, 1 кг - 10,49 (-14%).
Green
Вот какие продукты (колбасы, сосиски) на скидке предложили в интернет-магазине Green:
- Колбаса сыровяленая “Княжеская”, 1 кг - 23,99 рубля.
- Колбаса “Салями фламенко”, изделие мясное колбасное сырокопченое, полусухое, нарезка, 100 г - 3,99.
- Колбаса “Чоризо” сыровяленая полусухая, нарезка, 70 г - 5,79.
- Колбаса “Сервелат Тирольский” полукопченая, высший сорт, 300 г - 4,69.
- Колбаса “Сервелат с сыром”, варено-копченая, высший сорт, 360 г - 4,99.
- Колбаса мясная “Мортаделла с сальцем”, высший сорт, 500 г - 4,59.
- Колбаса салями мясная “Сервелат Австрийский гранд” варено-копченая, высший сорт, 1 кг - 14,69.
- Сосиски “Сливочные лайн”, высший сорт, 280 г - 2,99 рубля.
- Сосиски “Молочные”, высший сорт, 290 г - 3,79.
- Колбаски “Охотничьи”, высший сорт, 1 кг - 15,09 рубля.
“Соседи”
По 26 ноября в магазинах сети “Соседи” снизили цены на эти колбасы и сосиски:
“Санта”
Также по 26 ноября упала стоимость следующих товаров в магазинах сети “Санта”:
“Корона”
В магазинах сети “Корона” по 18 ноября действует акция на такую мясную продукцию:
“Грошык” и “Хит”
В дискаунтерах “Грошык” по 24 ноября также объявили скидки на сардельки, колбасы, сосиски.
И напоследок - снижение цен от торговой сети “Хит” (действует по 24 ноября):
Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” рассказала о своих традиционных скидках на месяц. В этот раз — только на конфеты и батончики, но зато снижение до 58%. Посмотрели, на какую именно продукцию объявили скидки.
Белорусам предложили скидки до 58% на конфеты и батончики весь ноябрь. Где купить по «горячим ценам»?