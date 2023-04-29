МАРТ пригрозил "Е-доставке" штрафом до 10% от годовой выручки. Что произошло?

Опубликовано: 29.04.2023 10:50 , Обновлено: 16.05.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси выписало предписание белорусскому онлайн-гипермаркету "Е-доставка" и пригрозило крупным штрафом - до 10% от суммы годовой выручки. За какие нарушения - пояснили в ведомстве.

МАРТ заподозрило ЗАО “Интернет-магазин Евроопт”, которое в Беларуси руководит “Е-доставкой”, в “недобросовестной конкуренции” и провело антимонопольное расследование.

Поводом стала реклама онлайн-гипермаркета, которую показывали на одном из телеканалов и на YouTube в мае 2021 года. Авторы ролика сравнивали цены на товары в “Е-доставке” с ценами в других торговых сетях и утверждали, что онлайн-гипермаркет предлагает товары в среднем на 30% ниже, чем его конкуренты. При этом сравнение цен авторы рекламы проводили на основании данных сервиса Infoprice.by.

“В ходе антимонопольного расследования МАРТ установлено, что приводимые в рекламе утверждения о преимуществах интернет-магазина, сравнение уровня цен с торговыми сетями – конкурентами не представляется возможным объективно проверить”, - рассказали о результатах расследования в МАРТ. Там подчеркнули, что “Е-доставка” не смогла “представить доказательства достоверности информации из рекламы”.

В антимонопольном ведомстве также отметили, что при ссылке на сервис Infoprice.by “Е-доставка” не указывала на “особенность источника информации”. В МАРТ пояснили, что по умолчанию сервис проводит анализ цен только на “топ-500” товаров.

“Отсутствие такой оговорки может создать у потребителей ошибочное впечатление о том, что в рекламе сравнивается уровень цен на весь ассортимент товаров торговых сетей”, - заявили в МАРТ.

Такое сравнение цен в ведомстве назвали некорректным и обвинили “Е-доставку” в недобросовестной конкуренции.

“ЗАО “Интернет-магазин Евроопт” нарушило требования абзаца третьего статьи 27 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З “О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции”, - говорится в официальном сообщении МАРТ.

Отметим, что за недобросовестную конкуренцию компанию могут привлечь к ответственности по статье 13.33 КоАП Беларуси. По ней юридическому лицу грозит штраф - до 10% от суммы годовой выручки, но не менее четырехсот базовых величин (14,8 тыс. рублей на сегодня). Меру пресечения определяет суд.