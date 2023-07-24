«Е-доставка» подала в суд на МАРТ. О чём спор?

Опубликовано: 24.07.2023 12:36 , Обновлено: 24.07.2023

Онлайн-гипермаркет "Е-доставка" подал судебный иск против Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси. Информация о том, что 24 июля пройдёт первое заседание по этому делу, появилась на официальном сайте Верховного суда.

На сайте также указан предмет судебного разбирательства, а именно “проверка законности ненормативных актов, действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц”. Других подробностей не сообщается.

Белорусский портал Office Life предположил, что поводом для разбирательства в суде могли послужить результаты недавней проверки антимонопольного ведомства, после которой “Е-доставке” МАРТ выписало официальное предписание и пригрозило крупным штрафом — до 10% от суммы годовой выручки.

Как сообщал Телеграф, весной этого года МАРТ обвинило ЗАО “Интернет-магазин Евроопт”, которое в Беларуси руководит “Е-доставкой”, в “недобросовестной конкуренции” из-за выхода рекламного ролика, в котором сравнивались цены на товары в “Е-доставке” и в других белорусских торговых сетях.

МАРТ пригрозил «Е-доставке» штрафом до 10% от годовой выручки. Что произошло?

Отметим, что за недобросовестную конкуренцию компанию могут привлечь к ответственности по статье 13.33 КоАП Беларуси. По ней юридическому лицу грозит штраф — до 10% от суммы годовой выручки, но не менее четырехсот базовых величин (14,8 тыс. рублей на сегодня). Меру пресечения определяет суд.