Два крупных белорусских банка предупредили о «недоступности операций». Каких и когда?

Опубликовано: 19.01.2024 18:18 , Обновлено: 19.01.2024

Белагропромбанк и Сбер Банк (Беларусь) на ближайшие дни наметили проведение «технических работ». В связи с этим предупредили своих клиентов о временной недоступности некоторых операций в разное время.

Белагропромбанк

На сво сайт банк поместил информацию о том, что на субботу, 20 января с 00:30 до 08:30 запланировали технические работы. В связи с этим, будет временно отсутствовать доступ к функционалу дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк») и сервису мгновенных платежей.

Также сообщили о том, что с 00:30 до 04:00 для клиентов-физических лиц будут временно недоступны следующие сервисы:

для клиентов-физических лиц будут временно недоступны следующие сервисы: получение выписки по счетам по учету кредитной задолженности;

погашение кредитной задолженности (в том числе через систему ЕРИП);

отражение остатков, получение выписки по вкладным (депозитным), текущим счетам;

пополнение вкладных (депозитных), текущих счетов (в том числе через систему ЕРИП);

открытие вкладных (депозитных), текущих счетов;

оформление заявок на выпуск банковской платежной карточки;

оформление заявок на кредит;

вход в программный комплекс «Электронная торговая площадка банков»;

переводы по системе мгновенных платежей;

оплаты услуг и совершения операций в кассах подразделений банка.

Впрочем, в банке уточнили, что если работы удастся завершить досрочно, предоставление услуг возобновят раньше указанного срока.

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Сбер Банк

Здесь «плановые технические работы на программно-аппаратных комплексах банка» наметили с 23:00 воскресенья, 21 января, до 2:00 понедельника, 22 января .

«В этот период возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банка в части выполнения операций в «СберБанк Онлайн», задержки в доставке СМС-сообщений, перерывы в работе с сервисами OpenApi, Партнер-онлайн, СберПрайм, системой мгновенных платежей, а также с сайтом», – сообщили в банке.

Также добавили, что будет отсутствовать доступ к программно-аппаратному комплексу «СберБанк Бизнес Онлайн» для клиентов-юридических лиц.

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