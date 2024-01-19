"Нет большой разницы" – Финансисты объяснили, как белорусам выгоднее хранить свои сбережения в 2024 году

Опубликовано: 19.01.2024 09:52 , Обновлено: 19.01.2024

Финансовые аналитики и специалисты белорусских банков расписали наиболее вероятные тенденции на рынке депозитов в 2024 году и объяснили, какие вклады сегодня выгоднее для белорусов - в иностранной валюте или белорусских рублях. А может вообще лучше хранить деньги дома под подушкой?

Так, финансовой аналитик Вадим Иосуб в интервью порталу Myfin.by заявил, что по итогам прошлого года наименее выгодными для белорусов оказались депозиты в российских рублях: в переводе в белорусские рубли сумма вкладов не изменилась даже с учетом процентной ставки. А вот вклады в иностранной валюте - в долларах или евро - из-за колебаний курсов, по словам специалиста, “принесли больше дохода, чем депозиты в белорусских рублях”.

Тем не менее, по прогнозу аналитика, в 2024 году в Беларуси продолжится наметившаяся в прошлом году тенденция к еще большему снижению ставок по вкладам в долларах и евро. Как пояснил Иосуб Нацбанк таким образом “добивается того, чтобы коммерческим банкам было невыгодно привлекать депозиты в иностранной валюте”.

“Низкие ставки по доллару и евро не делают значительный прирост депозита, за исключением сумм в сотни тысяч или миллионов. С точки зрения процентов, нет большой разницы – хранить сбережения под подушкой или в банке”, - заявил финансовый аналитик, признав при этом, что “банк дает некоторое ощущение безопасности”.

По мнению Иосуба, в 2024 года процентные ставки по валютным депозитам в Беларуси останутся на “околонулевом уровне”, а вот по депозитам в белорусских рублях можно ожидать небольшого роста (в пределах 1-2 процентных пунктов) из-за ускорения инфляции. При этом, если курсы доллара и евро в 2024 году вырастут на 10% и более, иностранную валюту эксперт назвал “более привлекательной для хранения”, чем рубли.

В свою очередь белорусский “Альфа-Банк” озвучил следующий тренд по вкладам в 2024 году: “хорошие ставки по белорусским рублям, юаням и российским и десятые доли процента по долларам и евро”. Самые высокие ставки банк сейчас предлагает по долгосрочным депозитам в белорусских рублях - от 10% до 13,5% годовых.

В белорусском “Сбер Банке” озвучили аналогичный прогноз: сохранение и увеличение ставок в белорусских рублях и снижение - по вкладам в долларах и евро.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусские банки массово ввели повышенные комиссии на счетах в евро и долларах не просто так. В пресс-службе белорусского “Альфа-Банка” 15 января сослались на процессы дедолларизации в экономике страны.

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