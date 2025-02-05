«Доллары и евро уже не интересны» - В Беларусбанке оценили «востребованность» иностранных валют для экономики

Опубликовано: 05.02.2025 10:48 , Обновлено: 05.02.2025

Заместитель председателя правления ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" Светлана Кожекина 4 февраля дала оценку "востребованности" валюты в белорусской экономике. Узнали, какие валюты, по информации банков, в настоящее время входят в топ-3 у бизнеса и рядовых потребителей.

По словам Кожекиной, которая возглавляет комиссию по экономическому развитию, финансам, бюджету и предпринимательству Беларусбанка, на первом месте по востребованности у физических лиц сейчас остаются белорусские рубли. На втором месте, по словам специалиста, находится российская валюта, а на третьем — китайские юани.

“Сегодня экономике нашей страны доллары и евро уже не интересны”, - процитировало Кожекину агентство “Минск-Новости”.

Специалист заявила, что сейчас кредитование в долларах в Беларуси “осталось в минимальном объеме”. При этом представительница Беларусбанка признала, что с физическими юанями, которая вошла в озвученный ею топ-3 востребованных валют, не всё так просто. По её словам, в 2023 году Беларусбанк стал первым и единственным, кто приобрел 20 млн китайских юаней в виде наличных банкнот. Сейчас физлица могут их приобрести и сделать депозит в данной валюте.

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В целом Кожекина отметила “социальную направленность” кредитования физических лиц в Беларуси. По её словам, в “социальной линейке” кредитов процентные ставки “гораздо ниже, чем мы вообще кредитуем по основным банковским продуктам потребительского кредитования”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Беларусбанк привязал срок погашения задолженности по некоторым овердрафтным кредитам к численности населения городов и посёлков. Как следствие, теперь жители малых городов смогут погашать свои кредиты в два-три раза дольше, чем жители столицы или других крупных городов.

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