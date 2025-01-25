Беларусь начала переговоры с Китаем о новом льготном кредите

Опубликовано: 25.01.2025 09:34 , Обновлено: 25.01.2025

Правительство Беларуси одобрило проект рамочного соглашения с Китаем о предоставлении льготного кредита. Соответствующее постановление Совмина № 35 от 23 января опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ стал основой для дальнейших переговоров, которые уполномочено вести Министерство финансов Беларуси. Минфину разрешено вносить в проект соглашения непринципиальные корректировки. Подписание документа также возложено на представителей министерства при достижении договорённостей «в пределах одобренного проекта».

Постановление вступило в силу со дня принятия.

Ранее, в 2021-2024 годах, Китай уже выделял Беларуси льготный кредит в размере 19,55 млн долларов. Заём был предоставлен Экспортно-импортным банком Китая сроком на девять лет на реконструкцию подстанции «Столбцы».

Ранее Telegraf.news писал, что Беларусь и Китай подписали «весомый пакет документов» в сфере торговли, инвестиций, научно-технического взаимодействия, промышленности. Это, в том числе, по информации правительства Беларуси, пять промышленных проектов на сумму около $1 млрд.

Беларусь и Китай начали 5 промышленных проектов на сумму около $1 млрд