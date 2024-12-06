Доллар за неделю упал на 10 копеек, евро — на 11. С какими курсами Беларусь уходит на выходные?

Опубликовано: 06.12.2024 13:34 , Обновлено: 06.12.2024

В пятницу, 6 декабря, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи российский рубль стал выше, а вот доллар и евро по-прежнему продолжают снижаться. Так, начиная с понедельника, 2 декабря, "американец" упал на 10 копеек, а "европеец" — на 11. Посмотрели, с какими значениями закрылись сегодняшние торги.

Ещё в понедельник, по данным Нацбанка Беларуси, в стране были такие курсы:

доллар — 3,5701 рубля,

евро — 3,7701 рубля,

100 российских рублей — 3,2981 рубля,

10 китайских юаней — 4,9308 рубля.

По итогам торгов 6 декабря Национальный банк установил следующие курсы:

доллар — 3,4795 рубля,

евро — 3,6630 рубля,

100 российских рублей — 3,3467 рубля,

10 китайских юаней — 4,7996 рубля.

К слову, ранее Евразийский банк развития опубликовал свой макроэкономический прогноз на следующие три года. Посмотрели, каким, по мнению международных экспертов, будет курс доллара в Беларуси в следующем году, как изменятся цены и ждать ли роста внутреннего валового продукта.

Когда курс доллара в Беларуси поднимется до 3,81 рубля? Аналитики ЕАБР дали свой прогноз

Также мы рассказывали, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал «самые главные» иностранные валюты для белорусской экономики. О том, чего ожидать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

«Не вижу напряжённости» — Головченко дал свой прогноз курса доллара в Беларуси