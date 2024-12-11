Доллар в Беларуси вырос на 1,49%, а российский рубль упал на 0,66%. Сколько стоит "европеец"?

Опубликовано: 11.12.2024 13:42 , Обновлено: 11.12.2024

В среду, 11 декабря, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и евро поднялись на свои максимумы за последние 6 дней, а вот российский рубль снова сдал назад. Что касается китайских юаней, то валюта КНР также стала на порядок выше.

Так, по результатам торгов ситуация в среду, 11 декабря, выглядит следующим образом:

доллар — 3,4556 белорусских рубля (+1,49%);

евро — 3,6000 белорусских рубля (+0,57%);

100 российских рублей — 3,3805 белорусских рубля (-0,66%);

10 китайских юаней — 4,7398 белорусских рубля (+1,04%).

Чего ждать на этой неделе?

По мнению финансового аналитика Михаила Грачёва, на белорусском валютном рынке на текущей неделе возможна остановка курса доллара в пределах 3,380-3,400 рублей. Что касается российского рубля, то, согласно его прогнозу, валюта РФ при укреплении ниже 100 рублей за «бакс» может преодолеть в Беларуси отметку 3,40 за 100 российских рублей, передал Интернет-портал Myfin.

Какого курса ждать к Новому году?

«Думаю, что курс доллара в России после колебаний вверх-вниз остановится где-то в районе 110 рублей, а у нас, наверное, скорректируется в районе 3,50», — заявил ранее Михаил Грачёв, отметив, что именно с такими «цифрами» белорусам, вероятнее всего, придётся встречать Новый год. При этом эксперт подчеркнул, что он может и ошибаться, ведь любые точные прогнозы в экономике невозможны.

«Но тенденция именно такова. Это в силу того, что российский Минфин достаточно либерально на это смотрит, соответственно, наш Нацбанк не будет предпринимать каких-то мер — тем более валютная корзина достаточно сбалансированна», — заверил специалист.

К слову, ранее Евразийский банк развития опубликовал свой макроэкономический прогноз на следующие три года. Посмотрели, каким, по мнению международных экспертов, будет курс доллара в Беларуси в следующем году, как изменятся цены и ждать ли роста внутреннего валового продукта.

Когда курс доллара в Беларуси поднимется до 3,81 рубля? Аналитики ЕАБР дали свой прогноз

Также мы рассказывали, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал «самые главные» иностранные валюты для белорусской экономики. О том, чего ожидать в ближайшее время на валютном рынке страны, высказали свои предположения и финансовые аналитики.

«Не вижу напряжённости» — Головченко дал свой прогноз курса доллара в Беларуси