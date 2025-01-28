Доллар в Беларуси вырос на 0,15%, а российский рубль побил рекорд за 3,5 месяца. Что с евро?

Опубликовано: 28.01.2025 13:25 , Обновлено: 28.01.2025

Во вторник, 28 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи отечественный рубль девальвировался сразу ко всем основным валютам. Евро и доллар немного подросли, а российский рубль и вовсе взмыл до рекордных значений более чем за 3,5 месяца. Журналисты Telegraf.news посмотрели, какие курсы валют установили на среду, 29 января.

Напомним, ещё в понедельник, 27 января, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация с курсами выглядела следующим образом:

доллар — 3,4060 белорусских рубля (-0,25%);

евро — 3,5580 белорусских рубля (0%);

100 российских рублей — 3,4379 белорусских рубля (+0,42%);

10 китайских юаней — 4,6490 белорусских рубля (-0,34%).

Спустя сутки, 28 января, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,4110 белорусских рубля (+0,15%);

евро — 3,5700 белорусских рубля (+0,34%);

100 российских рублей — 3,4407 белорусских рубля (+0,08%);

10 китайских юаней — 4,6732 белорусских рубля (+0,52%).

Ранее Telegraf.news писал, что финансовый аналитик Александр Шкут озвучил долгосрочный прогноз по курсу доллару в Беларуси. По его словам, высокая волатильность белорусского рубля, которую можно было наблюдать в конце прошлого года, была временной. Однако, не всё так однозначно — эксперт не исключил прилёта “какого-то неожиданного чёрного лебедя”.

Скачки курса белорусского рубля были временными? Финансовый аналитик дал долгосрочный прогноз по доллару

Также мы рассказывали, что Национальный банк Беларуси оставил неизменными значения расчётных величин стандартного риска (РВСР) на февраль 2025 года. Это означает, что ставки по кредитам, скорее всего, останутся на прежнем уровне. Эти значения будут действовать уже седьмой месяц подряд.

Нацбанк Беларуси оставил прежними «расчётные величины стандартного риска» седьмой месяц подряд. Что это значит?