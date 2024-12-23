Доллар в Беларуси после выходных упал на 0,12%. Какого курса ждать к Новому году?

Опубликовано: 23.12.2024 14:40 , Обновлено: 23.12.2024

На первых на этой неделе торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник, 23 декабря, курс доллара опустился на 0,12%, тогда как рус евро и российского рубля, наоборот, несколько подросли. Узнали точные значения, с которым закрылись торги, а также изучил прогнозы финансовых аналитиков относительно того, каким, по их мнению, будет курс доллара в Беларуси к Новому году?

Так, торги на бирже 23 декабря закрылись со следующими значениями основных иностранных валют:

доллар — 3,4427 рубля (−0,0041 рубля или −0,12%),

евро — 3,5975 рубля (+0,0175 рубля или +0,49%),

российский рубль — 3,3883 рубля (+0,0008 рубля или +0,02%),

китайский юань — 4,7443 рубля (−0,0179 рубля или −0,38%).

Реакция доллара на сохранение ставки Центробанка РФ?

Таким образом, по мнению финансовых обозревателей, валютный рынок отреагировал, в частности, на пятничное решение Центробанка России не повышать ключевую ставку на уровне 21% годовых. Большинство экспертов прогнозировало её неизбежное повышение, поэтому для многих решение Центробанка стало настоящим сюрпризом.

В комментарии порталу Office Life исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев назвал такое решение “выжидательной позицией”, подчеркнув, что принимаемые финансовым регулятором “меры монетарного воздействия” имеют “отложенный во времени эффект”. По его словам, ключевая ставка по цепочке влияет на денежно-кредитные условия, затем — на экономическую активность и как следствие - на уровень инфляции, которая постоянно ускорялась на протяжении последних нескольких месяцев.

При этом Усачев усмотрел некоторые положительные эффекты от ужесточения политики Центробанком РФ, например, “заметное торможение кредитной активности”. Оно, по прогнозам специалиста, будет оказывать “значимое дезинфляционное влияние”, что на белорусском валютном рынке обернётся замедлением девальвации белорусского рубля и его стабилизацией относительно курс американской валюты на отметке 3,5 рубля за доллар.

Каким будет курс доллара в Беларуси под Новый год?

Об укреплении белорусской валюты относительно доллара говорят и эксперты портала Myfin.by. Впрочем, их прогноз по курсу чуть менее оптимистичен: 3,38 – 3,4 рубля за доллар к Новому году. При этом они также спрогнозировали подорожание российского рубля в Беларуси - до 3,420 за 100 российских рублей.

В качестве аргументов в пользу укрепления российской валюты (а следом за ней - и белорусской) эксперты портала привели следующие факторы:

приближение пика налоговых выплат, который приходится на 28 декабря,

разрешение Минфина США в виде исключения Венгрии и Турции провести расчёты за поставки газа через “Газпромбанк”, что обеспечит дополнительные вливания иностранной валюты на внутренний российский рынок,

рождественские каникулы, на которые на этой неделе со вторника по четверг уходит мировой рынок.

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