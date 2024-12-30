Доллар в Беларуси подорожал сразу на 4 копейки на последних торгах 2024 года. Что с евро и российским рублём?

Опубликовано: 30.12.2024 14:01 , Обновлено: 30.12.2024

В понедельник, 30 декабря, по итогам последних в этом году торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) подросли курсы всех основных иностранных валют, за исключение российского рубля.

Согласно данным, опубликованным по итогам торгов, на официальном сайте БВФБ, 30 декабря были установлены следующие значения основных иностранных валют:

доллар — 3,4735 рубля (+0,0434 рубля или +1,27%),

евро — 3,5753 рубля (+0,0138 рубля или +0,39%),

российский рубль — 3,3488 рубля (−0,0568 рубля или −1,67%),

китайский юань — 4,8500 рубля (+0,0746 рубля или +1,56%).

Отметим, что это последние торги иностранными валютами в 2024 году. Как сообщили в БВФБ, что с учетом нерабочих дней в странах местонахождения банков-корреспондентов, во вторник, 31 декабря, торги проводиться не будут.

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