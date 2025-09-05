Доллар в Беларуси поднялся выше 3 рублей. Чего ждать дальше?

Опубликовано: 05.09.2025 14:08 , Обновлено: 05.09.2025

В пятницу, 5 сентября, курс американской валюты в Беларуси преодолел психологическую отметку в 3 рубля. Ниже этой отметки курс держался почти месяц - в последний раз в эту сторону курс качнулся лишь на день, 7 августа. Задержится ли курс в этом диапазоне дольше в этот раз? Посмотрели, что говорят на этот счёт финансовые аналитики.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) 5 сентября курс доллара остановился на отметке в 3,0094 рубля . За сутки американская валюта прибавила 1 копейку или 0,33%, что вывело её на месячный максимум.

Биржевых сделок по евро в этот день не проводилось, а российская и китайская валюты традиционно показали разнонаправленные тенденции:

российский рубль упал на 0,01% - до 3,6955 рубля,

китайский юань подорожал на +0,36% - до 4,2011 рубля.

Чего ждать от доллара дальше?

Ранее Telegraf.news рассказал, что финансовый аналитик Михаил Грачев спрогнозировал белорусам “валютную встряску” в скором времени. Одним из факторов, влияющих на это, специалист назвал анонсированное изменение ключевой ставки Центробанка России. Пересмотр этого показателя запланирован на ближайшем заседании Совета директоров Банка России, намеченном на 12 сентября.

Финансовый аналитик спрогнозировал белорусам «валютную встряску»

Глава российского Сбербанка Герман Греф на днях на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который в эти дни проходит во Владивостоке, спрогнозировал снижение ключевой ставки до 14% в декабре 2025 года и параллельное ослабление российского рубля. Если это произойдёт, ослабления национальной валюты по цепочке можно ждать и белорусам в силу тесных связей экономик двух стран.

Однако против такого резкого снижения ставки высказался российский президент Владимир Путин. Выступая там же, на пленарном заседании ВЭФ, он заявил, что это приведёт к резкому росту цен, чего правительство, по его мнению, допустить не должно.

Как бы то ни было, наиболее реальным сценарием большинство российских финансовых аналитиков называет снижение ставки Центробанка с 18% до 16% в сентябре с возможностью дальнейшей корректировки ближе к концу календарного года.

Ещё одним фактором, который может повлиять на курс доллара в том числе в Беларуси, по словам Грачева, может стать понижение процентной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС). По мнению международных экспертов, это может произойти на ближайшем заседании FOMC 17 сентября. В этом случае также ожидается ослабление национальной валюты, но уже американской, что может, наоборот, поддержать белорусский рубль.

Таким образом, на мировом рынке пока сохраняются факторы, гарантирующие белорусам сохранение “валютных качелей” и плавные колебания курса валют то в одну сторону, то в другую.

Финансовые аналитики спрогнозировали белорусам валютные качели и назвали факторы роста доллара