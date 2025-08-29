Финансовый аналитик спрогнозировал белорусам «валютную встряску»

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Опубликовано: 29.08.2025 12:48 , Обновлено: 29.08.2025

Финансовый аналитик Михаил Грачев спрогнозировал белорусам "валютную встряску" в скором времени. Специалист дал свой среднесрочный прогноз по курсу доллара и оценил шансы национальной валюты на укрепление.

На скорую “валютную встряску”, по словам Грачева, указывают тенденции в изменении ключевой ставки Центробанка России, ключевого экономического партнёра Беларуси, и процентной ставке Федеральной резервной системы США (ФРС). Корректировать ключевую ставку центробанкам приходится для регулирования индекса потребительских цен.

К примеру, в США инфляция после резкого роста, спровоцированного пандемией коронавируса в 2022 году, начала снижаться. Уже сейчас текущие значения далеки от максимумов двух-трех лет назад: в июле 2025 года этот показатель, по словам Грачева, составил всего 2,7%. Как следствие, ФРС США предложил понизить процентную ставку. Это может произойти на ближайшем заседании FOMC 17 сентября. О снижении ключевой ставки заговорили и в российском Центробанке.

“Высокая процентная ставка — фактор поддержки национальной валюты. В нашем случае ФРС США и ЦБ РФ. Это соответственно, доллар и российский рубль. Следовательно, при снижении ставки эти две валюты будут дешеветь. На нашем валютном рынке это может привести к укреплению белорусского рубля к российскому рублю и снижению курса к доллару”, - описал последствия этих шагов Грачев в комментарии госагентству “Минск-Новости”.

По мнению финансового аналитика, понижение процентной ставки ФРС США “приведет мировой финансовый рынок в движение”. По его словам, у белорусов - “любителей прикупить “баксы"" до 17 сентября “есть время подготовиться”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что курс американской валюты в Беларуси последние месяцы стабильно держится в пределах ниже 3 рублей за доллар. В августе, согласно данным Нацбанка, трёхрублёвую отметку доллар перешагивал лишь на один день - 7 августа.

Финансовые аналитики спрогнозировали белорусам валютные качели и назвали факторы роста доллара

Тем не менее, некоторые финансовые аналитики усмотрели на глобальном рынке назвал несколько связанных между собой факторов, которые по мере накопления в среднесрочной перспективе будут способствовать плавному снижению курса белорусского рубля и, следовательно, росту доллара.