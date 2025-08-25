Финансовые аналитики спрогнозировали белорусам валютные качели и назвали факторы роста доллара

Опубликовано: 25.08.2025 10:12 , Обновлено: 25.08.2025

Финансовые аналитики рассмотрели на глобальном рынке несколько факторов, которые в ближайшей перспективе могут способствовать росту курса доллара в Беларуси. На ближайшую же неделю эксперты спрогнозировали белорусам своеобразные валютные качели.

О возможном колебании курса американской валюты в Беларуси заявил порталу Myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев. По его мнению, в начале этой недели доллар немного подешевеет. Специалист пояснил, что в ближайшие два-три дня валютный рынок будет “отрабатывать” главную мировую новость финансовой сферы прошлой недели - ежегодный симпозиум глав мировых центробанков в американском Джексон-хоуле.

“В этот раз финансовый рынок привёл в волнение председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл. В своей речи он допустил начало понижения процентной ставки ФРС уже на ближайшем заседании FOMC 17 сентября”, - пояснил глобальные причины “курсовых волнений” ближайших дне Грачев.

Тем не менее, специалист сделал прогноз, что уже к концу недели доллар в Беларуси вновь вернётся к росту. По его мнению, этому будет способстовать набирающая обороты налоговая неделя в России, пик которой придётся на четверг, 28 августа.

Похожее мнение в комментарии порталу Office Life высказал и его коллега* Александр Шкут*. Он назвал несколько связанных между собой факторов, которые по мере накопления в среднесрочной перспективе будут способствовать плавному снижению курса белорусского рубля и, следовательно, росту доллара.

Так, по словам финансового аналитика, что одним из ключевых таких факторов является замедляющаяся уже четвертый месяц подряд инфляция в соседней России. На этом фоне российский Центробанк получает возможность более интенсивно смягчать денежно-кредитную политику.

“Это будет воздействовать на совокупный спрос, приведет к увеличению импорта и, как следствие, ослаблению российского и белорусского рублей”, - дал свой прогноз эксперт.

Ранее Telegraf.news рассказал, что золотовалютные резервы Нацбанка Беларуси (ЗВР) достигли высокой отметки 11,9 млрд долларов. Ещё весной глава ведомства Роман Головченко говорил о надеждах превысить отметку в 11 млрд в долларовом эквиваленте. Таким образом с начала года ЗВР выросли уже на 3 млрд долларов.

Скупили у белорусов? Нацбанк Беларуси нарастил ЗВР на 3 млрд долларов