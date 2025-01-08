Доллар в Беларуси подешевел на 0,11%, а евро остался на месте. Какого максимума за 2 недели достиг российский рубль?

Опубликовано: 08.01.2025 13:55 , Обновлено: 09.01.2025

В среду, 8 января, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар откатился до своего минимума за последние 9 дней, а российский рубль, наоборот, взобрался на двухнедельный максимум. Что касается валюты Евросоюза, по ней сделок не было вообще.

Напомним, в первый рабочий день 2025 года, то есть 3 января, после торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже ситуация выглядела следующим образом:

доллар — 3,4955 рубля (+0,63%),

евро — 3,6104 рубля (+0,98%),

100 российских рублей — 3,3562 рубля (+0,22),

10 китайских юаней — 4,8834 рубля (+0,69%).

Спустя несколько дней, в среду, 8 января, итоги валютных торгов такие:

доллар — 3,4918 рубля (-0,11%),

евро — 3,6104 рубля (0%),

100 российских рублей — 3,3920 рубля (+1,07%),

10 китайских юаней — 4,7627 рубля (-2,47%).

Ранее Telegraf.news писал, как, по мнению кандидата экономических наук Вячеслава Ярошевича, будет развиваться экономическая ситуация в Беларуси в 2025 году, можно ли рассчитывать на рост доходов и какой курс доллара «закладывает» бизнес в цены.

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Также мы рассказывали, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал свой прогноз по курсу доллара и назвал “самые главные” иностранные валюты для отечественной экономики. Резкий рост курса, который наблюдался в Беларуси в декабре 2024-го, у Головченко «особого волнения», по его словам, не вызвал. Эту тенденцию он назвал «временным явлением».

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