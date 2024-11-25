Доллар установил новый рекорд. К чему готовиться белорусам?

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Опубликовано: 25.11.2024 18:48 , Обновлено: 25.11.2024

Не успели белорусы привыкнуть к курсу доллара чуть больше 3,4 рубля, как он установил новый рекорд. Так, по данным Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ), во вторник, 26 ноября, курс "американца" составит 3,4682 рубля.

Доллар подорожал на 0,0412 рубля, или на 1,2%. Еще в четверг он стоил 3,4007 рубля. Вот как рос “американец”:

за последние 7 дней прибавил 0,0785 рубля (или +2,32%),

с начала ноября подорожание на 0,1479 рубля (+4,45%),

с начала 2024 года укрепился на 0,2907 рубля (+9,15%).

Скриншот: bcse.by

К слову, возрос также курс евро: валюта Евросоюза прибавила 0,0522 (или +1,45%) и составила 3,645 белорусского рубля.

По прогнозу эксперта фондового рынка и финансового консультанта Михаила Грачева, на этой неделе рост курса доллара может немного приостановиться на фоне начала налоговой недели в России. Поэтому, по видению эксперта, на белорусском валютном рынке “американец” если и будет дорожать, то с меньшей скоростью, чем в РФ.

Как написал портал Myfin.by, на текущей неделе можно ждать курс доллара около 3,48 рубля.

Какого курса доллара ждать белорусам в 2025 году

Белорусские банки и компании к концу осени начали формировать бюджет на будущий год. Некоторые из них уже поделились информацией о том, какой курс доллара они заложили в свой бюджет на 2025-й.

Так, в рамках дискуссии на конференции «Ярмарка финансирования» представители БНБ-Банка рассказали, что нацелены на среднегодовой курс в 3,45 рубля за доллар. Такую же цифру озвучили аналитики Банка развития. В белорусском МТБанке спрогнозировали рост курса доллара к концу 2025 года до 3,53 рубля.

Белорусские банки спрогнозировали, каким будет курс доллара в 2025 году

Кстати, свой прогноз по среднему курсу доллара в 2025 году озвучил также председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по бюджету и финансам Василий Панасюк. По его словам, «американец» в следующем году будет держаться в диапазоне 3,35-3,37 рубля.

В парламенте озвучили, какой курс доллара заложили в бюджет Беларуси на 2025 год