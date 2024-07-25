Доллар упал в Беларуси до минимального значения за год. Какой курс?

Опубликовано: 25.07.2024 17:09 , Обновлено: 25.07.2024

В четверг, 25 июля, на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0,0185 рубля (то есть чуть больше копейки) до 3,1102. Разница с предыдущем значением составила -0,59%.

Это минимальное значение за весь 2024 год. За месяц доллар упал в Беларуси на 0,085 рубля.

Снизился также 25 июля курс евро. Он составил 3,384, падение на 0,32%. За месяц же курс евро уменьшился на 0,046 рубля.

В то же время торги российским рублем по отношению к белорусскому закончились ростом на 0,0098 рубля (+0,27%). За месяц, как отметил портал myfin.by, курс российского рубля снизился на 0,0464 белорусского.

Китайский юань упал на 0,0212 рубля (-0,49%). За месяц его курс снизился на 0,0855 рубля.

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Отметим, что на БВФБ курс устанавливают на основании средневзвешенного курса, который сложился на бирже. А Национальный банк устанавливает курсы валют на следующий рабочий день. В четверг регулятор определяет курсы валют на пятницу, субботу и воскресенье, а в пятницу - на воскресенье.

Ранее Telegraf.news сообщал, что финансовый аналитик Александр Шкут назвал два негативных фактора, которые в ближайшее время могут негативно сказаться на котировки российского рубля и, как следствие, привести к ослаблению белорусского и росту курса доллара. По словам Шкута, колебание курса российского рубля тянет белорусский вниз.

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