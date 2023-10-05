Доллар третий день подряд бьёт рекорды в Беларуси. А что с евро?

Опубликовано: 05.10.2023 13:53 , Обновлено: 05.10.2023

Третий день подряд курс доллара уверенно растёт, обновляя исторический максимум. Новый рекорд установлен и по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 5 октября. Посмотрели, как изменились курсы остальных иностранных валют, по которым проводились торги.

Так, вместе с долларом подорожали китайский юань и евро, причем курс последнего подскочил до максимума за 17 дней, взяв психологическую отметку в 3,5 рубля. А вот курс российского рубля, наоборот, упал после незначительного повышения днём ранее (вчера курс вырос на 0,01%, но уже сегодня упал сразу на 0,05%).

По итогам торгов в четверг, 5 октября, Нацбанк Беларуси установил следующие курсы иностранных валют:

доллар США — 3,3376 рубля (прибавил по итогам торгов 0,00049 рубля или +0,15%),

евро — 3,5067 рубля (прибавил 0,0178 рубля или +0,51%),

российский рубль — 3,3525 рубля (подешевел на 0,0017 рубля или −0,05%),

юань — 4,5601 рубля (прибавил 0,0095 рубля или +0,21%).

Напомним, с начала года белорусский рубль заметно укрепился по отношению к российскому рублю — на 10,61%, однако это происходило на фоне значительного ослабления по отношению к американской валюте. В аналитическом центре BEROC рассказали, какие «настораживающие сигналы» видят сегодня на белорусском валютном рынке и стоит ли готовиться к дальнейшей девальвации рубля.

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А российские эксперты рассказали, как повлияет на экономическую ситуацию в Беларуси складывающаяся ситуация с российским рублём, обвал которого летом вызвало беспокойство в экономических кругах. Попытки Центробанка стабилизировать курс национальной валюты посредством резкого повышения ключевой ставки российские и западные экономисты восприняли неоднозначно. Кто-то убеждён, что всё идёт к стагфляции начала 90-х годов, кто-то прогнозирует постепенную стабилизацию курса.

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