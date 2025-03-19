Доллар США подорожал впервые с 6 марта, евро отыграл 5 копеек. Как изменился курс российского рубля?

Опубликовано: 19.03.2025 14:41 , Обновлено: 19.03.2025

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в среду, 19 марта, доллар США и евро впервые за долгое время укрепились по отношению к белорусскому рублю. Журналист Telegraf.news узнал итоговые курсы валют на сегодня.

Так, доллар прервал серию из девяти снижений подряд, подорожав на 2,4 копейки (+0,79%). Итоговый курс составил 3,0794 белорусского рубля.

Евро вернулся к росту после четырёх дней падения, прибавив 5,38 копейки (+1,63%). Теперь курс евро — 3,3451 белорусского рубля.

Российский рубль продолжил укрепляться восьмой день подряд, незначительно подорожав на 0,15 копейки (0,04%). За 100 российских рублей теперь давали 3,6803 белорусского рубля.

Китайский юань, к слову, продолжил дешеветь с 10 марта, потеряв ещё 0,01%. Курс 10 юаней — 4,2149 белорусского рубля.

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Какого курса доллара ждать дальше?

По мнению финансового аналитика Александра Шкута, на данный момент потенциал укрепления белорусского рубля почти полностью исчерпан. Это укрепление он связал с «позитивными геополитическими новостями об урегулировании конфликта в Украине».

«Положительные новости увеличивают спрос на российские активы со стороны зарубежных инвесторов, что, в свою очередь, укрепляет российский рубль. Однако чрезмерное укрепление курса рубля негативно для российского бюджета, и, как следствие, в случае, если текущее значение курса будет сохраняться в среднесрочной перспективе на горизонте нескольких месяцев или если укрепление продолжится, российский Центробанк начнет снижать процентную ставку и проводить более мягкую денежно-кредитную политику», — [link href=“https://officelife.media/news/60997-upadet-li-dollar-do-3-rubley-a-bitkoin-do-70-tys-prognoz-po-valyutam-i-kripte/” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснил [/link] Шкут в комментарии интернет-изданию Office Life.

Аналитик считает, что такая ситуация поспособствует снижению курса российского рубля, а после и белорусского. «В среднесрочной перспективе, а это приблизительно один-два квартала, наиболее вероятно, что курс будет ослабевать», — спрогнозировал он.

Аналитик считает, что такая ситуация поспособствует снижению курса российского рубля, а после и белорусского. «В среднесрочной перспективе, а это приблизительно один-два квартала, наиболее вероятно, что курс будет ослабевать», — спрогнозировал он.

А если говорить про ближайшие недели, то, по видению Шкута, курс «американца» будет находиться около текущих значений. «На фоне новостей возможна волатильность, и, вероятнее всего, в ближайшие недели курс останется в диапазоне от 3,1 до 3,2 рубля за доллар», — добавил он.

Эксперт фондового рынка и финансовый консультант Михаил Грачев считает, что на этой неделе возможно продолжение укрепления белорусского рубля по отношению к доллару США и «умеренное смягчение» курса к российскому рублю. «Возможно, что обменный курс доллара снизится до USD/BYN 3,1», — [link href=“https://myfin.by/article/currency/rekord-po-dollaru-kotoryj-nikto-ne-ozidal-prognoz-po-valutam-36205” target=“_blank” rel=“noopener”] допустил [/link] Грачев в аналитике для издания Myfin.

Ранее Telegraf.news писал, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном макроэкономическом обзоре 17 марта назвали причины, почему в Беларуси в прошлом месяце начали быстрее расти цены. Они также дали свой прогноз, сохранится ли подобная тенденция в ближайшее время и каких значений инфляции ожидать белорусам.

В ЕАБР объяснили, почему в Беларуси начали быстрее расти цены. Какой прогноз дали на ближайшие месяцы?